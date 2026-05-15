グラドルから競輪選手へ転身した日野未来が『週プレ』凱旋！12年ぶりのグラビアで見せる究極の曲線美

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

日野未来が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

日野未来 ©栗山秀作／集英社

【プロフィール】

日野未来（ひの・みらい）

1993年1月26日生まれ 大分県出身

身長165.3cm

2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞金7677万1100円などの記録を残し2025年6月に引退。現在は、奈良競輪PR大使。各公営競技で活躍中。馬主となり、ばんえい競馬で2026年デビューを目指す

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】日野未来写真集「太陽を追いかけて」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 5月11日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット＆メイキング動画付きで発売!!

【デジタル限定】日野未来写真集「太陽を追いかけて」©栗山秀作／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！