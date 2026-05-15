14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、家族3人がバールで殴られ、女性1人が亡くなりました。そして14日夜、自称・高校生の16歳の少年が強盗殺人の疑いで警察に逮捕されたほか、周辺では先週、不審な車両に乗っていた41歳の男が逮捕されていたことも新たにわかりました。

■死亡女性は「人に恨まれるような人物じゃない」

30年以上前に撮影された写真。座って写真に写る女性が富山英子さんです。14日、強盗事件に巻き込まれ亡くなりました。富山さんの知人は…

富山さんの知人「すごくいい方なんですよ。病気されて仕事しないで家にずっといると言っていた」「全然恨まれるような（人じゃない）旦那さんも温厚ですし」

「（Q：被害に遭われた英子さんはどんな方？）結構明るい人ですよ。人に恨まれるような人物じゃない。ここ数年、リウマチで体を壊して、外へほとんど出ていなかった」

■黒い目出し帽・全身黒い服・厚手のコート…

14日午前9時半ごろに撮影された防犯カメラの映像では、黒い目出し帽に全身黒い服を着た1人の人物が映っています。上に着ているのは季節外れの厚手のコートに見えます。そして、白い手袋をした手にはバールのようなものが握られています。この不審な人物が撮影された直前に事件は起きました。

警察などによりますと、14日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅から110番通報が…

通報「強盗です。家族がバールで殴られた」

この家に住む富山英子さん（69）と40代と30代の息子が、黒い目出し帽をつけた複数の人物にバールで殴られたということです。3人は病院に搬送されましたが、搬送先の病院で富山さんの死亡が確認されました。

現場は栃木県の南東部、上三川町にある一軒家で、田んぼや畑に囲まれた場所です。近くには住宅も数軒立ち並んでいます。

現場となった住宅には富山さんと60代の夫、息子夫婦と孫2人の6人が暮らしていて、当時は死亡した富山さんと夫の2人がいたといいます。

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家の中で富山さんの悲鳴を聞きつけた夫が、近くの畑で作業をしていた息子に連絡。息子2人が家の中へと駆けつけると、目出し帽をつけた不審な人物と鉢合わせして、バールのようなもので殴られたということです。夫にはケガはありませんでした。

その後、警察官が駆けつけると、1階の居間に富山さんが倒れていて、胸などには刺し傷があったといいます。

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目出し帽の人物は少なくとも2人いて、駆け足で逃げていったといいます。

■逮捕の少年“強盗に関わっている”

黒の目出し帽に黒い服、バールのようなものを持った人物を捉えた防犯カメラは、現場から数十メートルほど離れた場所に設置されています。「目出し帽」に「バールのようなもの」。富山さんの家に入った人物と特徴がよく似ています。この人物を目撃したという近くに住む男性は…

目撃者「けさ9時前後だと思います。そっちからずっと歩いてきた。人の屋敷に黙って入ってきた。目出し帽をかぶった人で、全身黒で顔はわからない。ただ、姿そのものは随分若い人だなという感じ」「（Q：身長はどのくらい？）165センチ〜170センチくらい。細い感じの。鎌（のようなもの）を持っている。柄の長い1メートルくらいかな」

その人物に声をかけたといいます。

目撃者「そう長くは話をしなかったんだけど『いまから頑張ってきます』みたいなことを言って帰った」「（Q：慌てる様子は？）そういう感じはなかった。普通な状態でしゃべった」

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警察は事件後、現場から立ち去った人物の行方を追っていましたが、捜査関係者によりますと、事件からおよそ1時間後、現場近くを歩いていた自称・相模原市に住む高校生の16歳の少年の身柄を確保。少年を強盗殺人の疑いで逮捕しました。任意の調べに対して“強盗に関わっている”という趣旨の話をしていたということです。

少年が確保されたのと同じ時間帯に、1人の人物を警察官が囲む様子を目撃したという女性は…

近隣住民「20人くらいはいたかな。すごい数でしたよ。とにかく車8台くらい並んで、後ろから押さえられているような感じ」「（Q：抵抗は？）ないです。かなり警察官も走ってきたりして慌ただしかったんで」

女性が撮影した写真には、パトカーの周辺に多くの警察官が集まっている様子が写っていました。

■1か月ほど前から“不審な車やバイク”目撃情報

実は、現場周辺では1か月ほど前から不審な車やバイクの目撃情報があったといいます。

住民「バイクでまわって。近くに公園があるが、そこに車も止まっている。『怖いね』という話はしていた。不審車両の人と会話もしている。富山さん（の夫）が追いかけたり、写真も撮っている。その撮った写真が回覧板で回って注意してくださいって」

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こちらは、その回覧板で回っていたという不審車両とバイクの写真です。黒い自動車の真横にはバイクが反対向きに止められています。

さらに先月22日には…

「不審人物、不審車両の目撃情報」「声をかけたところ昼頃に来る友人と待ち合わせをしていると言っていた」

LINEでも周辺の住民の間で注意喚起のメッセージが回っていました。先月中旬から下旬ごろにこうした情報が寄せられていたことから、警察も警戒にあたっていたといいます。

富山さんの夫は農業法人の会社役員で、親交のあった人は…

富山さんの夫と親交のあった人「米の卸売りなどもやっていた。卸売りは現金商売なので、自宅にもかなり現金はあるはず」

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犯行時間や手口について、元神奈川県警捜査1課長の鳴海氏は…

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏「狙われたところは大きい邸宅。そこに狙いをつけて入ったのだろう。9時半っていうのは普通は在宅している時間。誰かが在宅していて、お金を持っているうわさがあるなら、家人に金のありかを聞いて、案内させて奪うということをやる。目出し帽をかぶっていれば誰かわからないと思っている。防犯カメラがあることは事前に知っていたんだろう。複数なら、狙った家にどうやって入って、何分で犯行を終わらせて、どうやって逃げていく、細かい部分は計画作らないと捕まるリスクが高いから、それができていない状況なら素人の犯行なのかなと。普通に考えれば闇バイトの可能性が高いかなと」

警察は15日、司法解剖を実施するとともに、100人態勢の捜査本部を設置して、ほかに逃走した人物の行方を追っています。

（5月14日放送『news zero』より）