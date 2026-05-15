世帯年収1100万円、住宅ローンは月8万円、小遣いは6万円「ちょっとした贅沢はできている」50代男性の懐事情

世帯年収1000万円を超えれば、さぞ余裕のある生活ができると思いがちだが、現実はそう甘くないようだ。投稿を寄せた茨城県の50代男性が世帯年収1100万円の内訳をこう明かす。

「自分が1020万円（派遣社員）、妻が年収80万円（パート）」

研究系の公的機関で働く派遣社員で年収1000万円プレーヤーだそう。現在の暮らしぶりについて赤裸々に明かした。（文：篠原みつき）

妻と娘が犬2匹に「なにかと金を掛けている」

持ち家でローンを返済中だという男性。月々の支払いは8万円、ボーナス月は20万円だ。さらに成人して働いている一人娘と同居しており、日々の生活の様子をこう書いている。

「食費は総菜やコンビニが多い（妻が疲れて手抜き）」

「犬2匹飼っており、妻と娘がなにかと金を掛けている」

自分自身の小遣いは、「6万円（3万円＋派遣元の役職手当3万円）」とのこと。夫婦ともに車は中古の輸入車に乗っているが、「維持費はほとんど日本車と大差ない（メンテは自分）」と、自力でメンテナンスして出費を抑えているようだ。

「ちょっとした贅沢はできているが、貯金はできていない」

休日の過ごし方は、「自分は食べ歩きが趣味なので、週末は孤独のグルメ（ラーメン多め）」といい、そのほか写真やキャンプも趣味だという。

かつては上場企業の社員で、転職してから倍以上に収入を増やした現在について、こう総括している。

「転職前（上場企業平社員年収450万円）に比べ、ちょっとした贅沢はできているが、貯金はできていない」

稼ぎが上がれば生活水準も上がってしまい、意外とお金が残らないというのはよくある話だ。

研究職である男性は、「定年後（65歳）以降も就業予定。年金は70歳から受給にしたい」と今後の展望を明かしている。

貯金ができていない現状を考えると、長く働き続けるという選択は極めて現実的と言えそうだ。

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