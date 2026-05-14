元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が14日、自身のインスタグラムを更新し、“新しい家族”が加わったことを報告した。

12日の投稿で「この子は!?」とフレンチブルドッグの写真をアップしていたが、この日は「ご挨拶が遅れましたが…この子の名前はミンミンです。縁あって、健之介ファミリーのところにやって来た、フレブルでブリンドルの女の子」と長男・佐々木健之介さん一家の愛犬と説明。

「現在1才の成犬ですが…初めて、我が家に遊びに来た日から 梅田鈴と仲良くなって…ベッドで寝てる姿を見たら…ちょっと涙」と続け、ブルドッグの梅（うめ）、田（でん）、鈴（りん）と仲良く過ごしているミンミンの写真を公開した。

ミンミンは北斗の家が気に入ったのか「ほぼ、我が家にお泊まり」しているという。2024年に天国へ旅立ったフレンチブルドッグの花ちゃんに似ているそうで「ちょっと花ちゃんに顔が似てて でも〜ツンデレじゃなくて…もの凄い甘えん坊さん お昼寝を…花ちゃんのお気に入りだった場所でしてるのを見ると ちょっと…ドキっとしてね 【戻って来てくれたの】と錯覚してしまうけど。。。」と思いを明かした。

「新参者ですが既に1番の大御所のように振る舞ってますが…きっと空から花ちゃんが笑って見てる気がします」とつづり、「これから（もうすでにですが）我が家の家族になり、すーちゃんと走り回って（すーちゃんに飛びついて転ばせてますが。）元気に幸せに暮らしてくれる事を願っています。できる限り、長く側にいてねミンミン」と願い。「皆さん今後とも梅田鈴民 （勝手に沢山の人に可愛がってもらえるように【民】という字にしちゃいましたが）どうぞ末長くよろしくお願いします」と呼び掛けた。

フォロワーからは「めちゃくちゃ可愛いです」「やっぱりフレブル不思議な縁がありますね」「名前も可愛いミンミン 幸せになりますね」「一瞬、花ちゃんかと思いました。可愛いですね」などのコメントが届いている。