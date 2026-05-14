メリハリのあるスタイルを生かして♡【骨格ストレート】さんが“苦手な服”の攻略法って？

心から好きだと思えるお洋服を、自信をもって着こなすための秘訣って…？今回は、骨格ストレートさんの苦手アイテム「ハンパ丈アイテム」と「ボリュームトップス」の着こなしテクをご紹介します。お悩みを克服して、自分の“好き”を肯定しよう♡

“似あわない”を脱却する方法 骨格＆PCでもうあきらめない！ 骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服を遠ざける材料にもなりえる。その好きな気持ちをあきらめないですむ攻略法、教えます。

ストレートさんが苦手な服 上重心な骨格ストレートは、より厚みが出るトップスや、Iラインを寸断させてしまうハンパ丈のボトムが苦手傾向。メリハリと縦のラインを作るのがカギ！

ハンパ丈アイテム ドットスカート 9,790円／TINA:JOJUN Cordinate 大得意なピタ×デコルテあきで苦手要素を緩和 タイトなシルエットのアイテムはメリハリのあるボディラインを生かしてくれる。全身の色みをそろえることで、バランスよく仕上がる。 肩リボンフリルトップス 2,969円／PHILLY ドットスカート 9,790円／TINA:JOJUN トートバッグ 22,660円／CHRISTINE PROJECT（HANA SHOWROOM）レースソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）バレエスニーカー2,990円／GU

ボリュームトップス フリルオフショルブラウス 16,940円／LILY BROWN Cordinate Iラインを作れるストレートボトムをチョイス 盛り盛りのフリルでありながら、鎖骨が見えるデザインやウエスト部分はスッキリとしていることで、膨張した雰囲気を避けられる。 ボトムとパンプスのカラーをそろえたら、より脚長効果も狙える♡ フリルオフショルブラウス 16,940円／LILY BROWN デニムパンツ7,990円／MANGO ドットパンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来