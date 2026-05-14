『R-1ぐらんぷり2009』（フジテレビ系）の王者で、ピン芸人の中山功太が5月5日配信の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演した際の発言が発端となり、批判が集中することとなったサバンナ・高橋茂雄。「10年ぐらい、ずっといじめられた先輩がいるんです」と中山が告白した「先輩」が、高橋であることを高橋本人が認めたためだ。

高橋は5月11日、Xに《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました》と反省と謝罪の思いを投稿した。一方の中山も、12日にXで《僕が番組内で言った「いじめられていた」という表現は完全に不適切でした。申し訳ありません》と謝罪し、発言を撤回したことから、事態は沈静化に向かうと思われていた。

しかし、2010年から高橋をCMキャラクターとして起用してきた「ストッパ下痢止め」の製造・販売元であるライオンが、5月13日の夜、トップページにあった高橋の写真を取り下げ、J-CASTニュースの取材に「総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています」と回答したことが報じられると、高橋のCMや出演番組の「降板ドミノ」がささやかれるようになってきたのだ。

「高橋さんは『ザワつく!金曜日』（テレビ朝日系）、『人生最高レストラン』（TBS系）などに出演しています。5月14日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）では、番組冒頭に『今日、ちょっとだけ僕に触れとかないと……』と、自ら事情を説明する姿勢を見せました。

いわゆる番組の“裏回し”という立場が重宝され、多くの番組で顔を見せている高橋さんですが、意外にも、本人の名がタイトルに入った“冠番組”は『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（TOKYO MX）1本のみです。奥さんでタレントの清水みさとさんとともに、夫婦でサウナ好きとして知られる高橋さんにとって、思い入れのある番組といえます」（芸能担当記者）

番組は2021年10月にスタート。隔週土曜日の放送で、高橋がホストになり、ゲストと都内のサウナで“ととのい”ながら「芸能人生」を語ってもらう内容だ。次回の放送は5月16日が予定されている。

同番組についてTOKYO MXに、今後の放送について聞いたが、5月14日17時現在、回答は届いていない。回答が届き次第、追記する。