千原ジュニア、ついに「傑作50句」達成 初登場から12年＆挑戦開始から3年越しで悲願の句集発売へ
お笑い芸人の千原ジュニアが、14日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）に出演。人気企画「俳句査定」において「傑作50句」を達成し、『句集 手花火』が6月11日に発売されることが決定した。
【写真】超ハイレベル！まさかの査定に驚きの表情を見せる千原ジュニア、梅沢富美男
今回の「俳句査定」では、特別永世名人・梅沢富美男と句集完成を目指す永世名人・千原が登場し、夏井いつき先生から出されたお題「部活動」にあわせ句を詠んだ。
2014年に本企画に初登場し、2023年から句集完成へ向けて歩みだした千原。句集完成に必要な50句まで残りあと1句と迫りながら、2回連続で足踏み状態が続いていた。そしてこの日、3年3ヶ月にわたる挑戦の集大成となる運命の査定に挑み、ついに悲願の句集完成となった。
【写真】超ハイレベル！まさかの査定に驚きの表情を見せる千原ジュニア、梅沢富美男
今回の「俳句査定」では、特別永世名人・梅沢富美男と句集完成を目指す永世名人・千原が登場し、夏井いつき先生から出されたお題「部活動」にあわせ句を詠んだ。
2014年に本企画に初登場し、2023年から句集完成へ向けて歩みだした千原。句集完成に必要な50句まで残りあと1句と迫りながら、2回連続で足踏み状態が続いていた。そしてこの日、3年3ヶ月にわたる挑戦の集大成となる運命の査定に挑み、ついに悲願の句集完成となった。