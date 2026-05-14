発売決定を記念してツクヨミキャラクターデザイン・へちまによる描き下ろしジャケットイラスト公開

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ (C)INCS toenter

Netflix映画として世界独占配信され、劇場公開もされているアニメ「超かぐや姫！」。そのBlu-ray化が決定した。発売日は9月9日。価格は、Blu-ray特装限定版が16,800円、Blu-ray通常版が6,800円。発売元はツインエンジン/インクストゥエンター、販売元はソニー・ミュージックソリューションズ。

発売決定を記念してツクヨミキャラクターデザイン・へちまによる描き下ろしジャケットイラストも公開された。

通常版には劇場公開版の本編に加えて、劇場で本編上映前に週替わりで放映して好評を博したウェルカムアナウンス全5種を収録。

特装限定版は通常版の収録内容に、特典CDとボーナスディスクを加えた3枚組。特典CDには劇中ボーカル入り楽曲全11曲に加えボーナストラックとして、かぐやと彩葉によるデュエット版を新録した劇中曲「Reply(かぐや＆彩葉 ver.)」を収録。

ボーナスディスクには一部未公開シーンを追加したカットシーン追加版本編、かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3名が本編のハイライトを振り返りながらトークするキャラクターコメンタリー、「Reply(かぐや＆彩葉 ver.)」のミュージックビデオを収録。

さらに、特製ボックス、特製ブックレットが付属する豪華仕様となっている。

予約を開始する各ECストアなどでは、店舗別オリジナル特典も用意している。

発売にあたり山下清悟監督からは「(特装限定版の)ディスク2収録の本編映像は少しだけ彩葉についての描写が追加された、制作時のバージョンです！ 内容をさらに洗練させるため、このバージョンの後に最終カッティングを行なったものがNetflix版(＆上映版)でした。10年後のかぐや彩葉ヤチヨが『超かぐや姫！』について語るキャラコメンタリーと、かぐやと彩葉で歌う感動の「Reply」も収録してます！！」と、特装限定版に収録された豪華特典の数々をアピールするコメントが寄せられている。

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ (C)INCS toenter

「超かぐや姫！」Blu-ray特装限定版 16,800円≪パッケージ仕様≫ツクヨミキャラクターデザイン へちま 描き下ろしジャケット特製ボックス≪収録内容≫映像ディスク(2枚)＜ディスク1＞本編映像(140分)映像特典ウェルカムアナウンス映像第1弾～第5弾＜ディスク2＞本編映像(カットシーン追加版/142分)映像特典１.キャラクターコメンタリー(31分)映像特典２.「Reply(かぐや＆彩葉ver.)」MV ※「Reply」MVの音声差し替え版特典CD(1枚)(劇中歌11曲＋ボーナストラック「Reply (かぐや＆彩葉 ver.)」)特製ブックレット≪本編仕様≫字幕：バリアフリー日本語収録音声：2ch/5.1ch≪品番≫SNCL-00119/SNCL-00120/SNCL-00121 「超かぐや姫！」Blu-ray通常版 6,800円≪パッケージ仕様≫ツクヨミキャラクターデザイン へちま 描き下ろしジャケット≪収録内容≫映像ディスク(1枚)本編映像(140分)映像特典：ウェルカムアナウンス映像第1弾～第5弾≪本編仕様≫字幕：バリアフリー日本語収録音声：2ch/5.1ch≪品番≫SNCL-00122