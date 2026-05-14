慢性的な農家の人手不足解消につなげようと、長野県飯綱町で農業支援事業が行われました。

助っ人になったのは、普段の業務とは“畑違い”の一般企業の社員たちでした。



「これが右足のところにブレーキがあるんですけど、サイドブレーキ的なもので…」「これはやっぱり、こうやった方がいいんですか？」



どこにでもある農業体験のようですが、実は…。



「（普段の所属は？）長野支店の支店長をやっています。（普段の業務と比べてどうですか？）こっちの方が難しいし、楽しいです」





農作業に挑戦したのは、長野市にあるNTT東日本長野支店の社員たち。飯綱町の相澤農園で汗を流しました。課されたミッションは「農家の人手不足を解消すること」。こうした支援は、JR東日本が先駆けて力を入れていて、今回、飯綱町が町外の企業を招いて行う新しい取り組みに、NTT東日本長野支店なども加わりました。14日には、長野支店の社員有志7人が参加しました。「（普段の仕事は？）企画総務部というところに。（普段の業務と比べるとどうですか？）自然と一緒に、青空の下で仕事ができるって楽しいんだなって思いました」参加した社員は0.5ヘクタールの田植えを体験。リンゴ畑では丸一日かけて、リンゴの実りを良くするために枝を斜め下に固定する「誘引」を行いました。相澤農園 相澤奈々さん「新しい風が吹くといいますか、私たちにとって価値があると思っていなかったことを発見してもらえる」NTT東日本長野支店の社員は、秋の収穫も手伝うということです。