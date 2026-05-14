◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン

皐月賞１０着のマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は坂路を単走で、５４秒３―１２秒５。キビキビとした軽快なフットワークからはリフレッシュ効果が感じられる。野中調教師は「１秒くらい時計は速くなったけど、無理することなく順調。リズムも良かった」とうなずいた。

前走はまずまずのスタートを切ったが、周りが速く想定より後ろのポジションになってしまった。直線はいい手応えだったが前をとらえるには至らず。「ちょっとした立ち遅れで、あれだけ後ろになってしまう。あれがＧ１の流れだよね。それでも４コーナーは伸びてくるんじゃないかという雰囲気だったし、脚も使っていた」と振り返る。

広くて直線の長い府中の２４００メートルは狙ってきた舞台。トレーナーは「中山の２０００メートルより、東京の２４００メートルの方が競馬がしやすい。少しずつ学習していってくれているし、前走の経験が生きれば」と舞台替わりで巻き返しに期待した。