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医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【本音】医学部の進級サバイバルと部活のリアルな実態。」を公開した。動画では、華やかに見える医学部生活の裏にある、進級に向けた過酷な情報戦と部活の存在意義について赤裸々に語っている。



一般的に「医学部に入ればうはうはな人生」というイメージを持たれがちだが、ひかつ先生は「医学部は部活に入らないと留年する」という厳しい実態を明かした。大学の部活といえばサークル活動や趣味の延長という印象が強いが、医学部においては事情が全く異なるという。医学部の試験は非常に範囲が広く、教員が作成した授業プリントだけを頼りに勉強するのは極めて効率が悪いと指摘した。



そこで進級の鍵を握るのが、「シケプリ（試験のプリント）」と呼ばれる過去問の存在だ。教員も多忙であるため過去の試験問題を使い回すことが多く、過去問をいかに集めるかが重要になると説明。「過去問をもらえるか否かで進級できるかどうかが変わっていく」と語り、部活に代々蓄積された過去問のストックにアクセスできなければ「ぼっちは留年する」と断言した。こうした特殊な背景から、医学部生の「95%」が何らかの部活に所属しているという驚きの現状を明かした。



一方で、ひかつ先生自身は部活には所属しない帰宅部だったという。留年しなかった理由については「独自のコミュ力」で過去問を入手し乗り切ったと振り返った。また、ただの飲み会のような部活から、東医体や西医体といった大会に向けて本格的に活動するテニス部などのガチ勢まで、部活の多様性についても触れている。



浪人して入学した学生の中には、今さら群れることに抵抗を感じる人も少なくないという。ひかつ先生もそうした風潮に違和感を抱いていた一人だったと明かしつつも、進級という絶対的な壁を越えるためには、情報を共有できるネットワークが不可欠だと語る。医学部を目指す学生に対し、偏差値だけでは測れない「進級サバイバル」のリアルな姿を伝えて動画を締めくくった。