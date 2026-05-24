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美容外科医・高須幹弥が解説！名古屋名物・味仙の台湾ラーメンは「まかない飯として出したのが始まり」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が「味仙今池本店で美味しい食事をいただきながら味仙の歴史を話します！」を公開した。名古屋名物「台湾ラーメン」で知られる中国台湾料理店「味仙」の歴史や、5人の兄弟が展開する各店舗の違いについて解説している。



高須氏は、味仙の第1号店であり本家でもある「今池本店」の個室で食事を堪能しながら、そのルーツについて語り始めた。味仙の歴史は、終戦を神戸で迎えた郭夫妻が名古屋に定住し、中華料理店「万福」を創業したことに遡る。その後、「大和食堂」という名前を経て、1962年に長男が今池本店を開業したのが、現在の味仙の始まりである。



味仙の看板メニューである台湾ラーメンは、台湾の郷土料理である担仔麺（タンツーメン）を辛くアレンジし、「まかない飯として今池本店が出したのが始まり」だと高須氏は説明する。今池本店の台湾ラーメンは特に辛味が強く、辛さのランクの中でも注意が必要だと視聴者に呼びかけた。



さらに高須氏は、味仙が5人の兄弟によってそれぞれ展開されているという独自の経営スタイルに言及する。1973年に次男が開業した「八事店」（現在は三男が引き継ぐ）、1981年に長女が開業した「矢場味仙」、続いて1982年に次女の「藤が丘店」、1987年に三男の「日進竹の山店」と、兄弟それぞれが独立して店舗を構えている。「微妙に味が違ったりとかする」と高須氏が語る通り、店舗ごとにメニューや味付けに違いがある点が、味仙の大きな特徴である。



動画の終盤、高須氏は柔らかな食感のソフトシェルクラブの唐揚げや台湾ちまきを味わい、最後に熱々のごま団子を頬張って「完全に火傷しました」と苦笑する場面も見せた。名古屋が誇る名店「味仙」の奥深い歴史と、店舗ごとに異なる個性を知ることで、次に訪れる際の楽しみ方がさらに広がるはずだ。