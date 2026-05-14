この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【5/15 販売開始！】ちいかわハッピーセットがデリバリー対象外に！配達員への影響と変更点を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、「【需要激減？】マクドナルドがちいかわセットの販売開始！配達員にとっては損ばかり？」と題した動画を公開した。5月15日からマクドナルドで開始される「ちいかわ」のハッピーセットの販売に関する変更点と、それに伴う配達員への影響について解説している。



動画内でレクター氏は、昨年の大混乱を受けて今年の販売方法が大きく変更された点に言及。最大の変更点として、マックデリバリーやUberEats、出前館などの宅配サービスでは「ハッピーセットの販売を行わない」ことを挙げた。これにより、配達員にとってはハッピーセット関連のデリバリー需要が「激減」すると分析し、閑散期である5月中旬において、この変更は配達員にとって「痛手」になると語った。



さらに、販売個数は1人あたり朝マック、レギュラーともに4個までと制限されたことを紹介。今年はマクドナルド公式アプリで配布される購入券が必要になるなど、転売対策としてルールが厳格化された点にも触れた。一方で、ハッピーセット以外の通常の注文であっても、ちいかわ目当ての客が店頭に殺到することで、配達員が「長時間の調理待ちに巻き込まれる」リスクを指摘。昨年は出前館で50分から70分調理待ちで待たされるケースがあったと振り返りつつ、最近は出前館側でも長時間の調理待ちに対する注文のキャンセル（受けキャン）の基準が緩和されている可能性があるという情報も紹介した。



最後にレクター氏は、自身の昨年の稼働結果を振り返りつつ、今年の販売方法変更はデリバリーでハッピーセットを扱わないため、配達員にとって「恩恵がなくデメリットが大きい」と総括した。マクドナルドの注文を受ける際は、店頭の混雑状況に注意を払うよう配達員に向けて呼びかけている。