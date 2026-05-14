ジャイアンツ戦に登板

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に先発。この日、打者としては出場せず、今季4度目の投手専念。好投を続けるなか、3回2死一塁の場面で、思わぬ“珍事”が起きた。

3回2死、2番のルイス・アラエス内野手に10球を投じ四球を与えると、その直後だった。大谷はセットポジションに入るべきだったが、走者がいない時と変わらぬノーワインドアップで投球を開始。それに気づいた一塁走者のアラエスがスタート。大谷は急いで足をプレートから外したが、ボークをコールされ走者は二塁へ進塁。大谷は苦笑いを浮かべていた。

この“珍事”に地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況ジョー・デービス氏は「Oh！ アラエスがボークをアピールしています！ ボークが宣告されました！」と驚いた様子。さらに解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「ショウヘイは一塁走者がいることを忘れていたかもしれません。ワインドアップで投げているようでした。ワインドアップでしたが『走っているよ！』と言われて、左足でプレートを外したようですね」と驚きを持って指摘した。

ボークは2021年6月11日の敵地・ダイヤモンドバックス戦以来。5年ぶりの珍事だったが、後続の打者を中飛に抑え無失点を続けている。大谷はこの日、打者として出場せず、今季4度目の投手専念での出場となっている。（Full-Count編集部）