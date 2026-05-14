明日15日から19日頃までは、ほぼ全国で晴れて、気温が上がるでしょう。名古屋や大阪をはじめ30℃以上の真夏日が続く所もありそうです。20日頃からは次第に曇りや雨となりますが、気温は高めで、ムシッとした暑さになるでしょう。

前半 晴れる日多く気温上昇 西・東日本は30℃前後

明日15日(金)は、高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。にわか雨もほとんどなく、空模様の変化を気にせずにお出かけできそうです。16日(土)から18日(月)も、高気圧の圏内で、おおむね晴れるでしょう、19日(火)は所々で雨雲が湧きますが、日差しは届きます。

20日(水)と21日(木)は低気圧や前線の影響を受けるため、雨の範囲が次第に広がるでしょう。





気温は全国的に平年を上回る予想です。札幌をはじめ北海道でも20℃を超える所が多くなり、東北や北陸は25℃前後まで上がる日が増えるでしょう。関東から九州にかけては、連日のように25℃を超えて、名古屋や大阪をはじめ30℃以上の真夏日が数日間続く所もありそうです。屋外のレジャーやスポーツなどをする際は、熱中症対策が欠かせません。こまめに水分や休憩をとり、汗をたくさんかいたら適度に塩分も補給するようにしてください。

後半 曇りや雨 ムシッとした暑さ

この期間は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいでしょう。

22日(金)から25日(月)にかけて、曇りや雨の所が多くなります。26日(火)と27日(水)は、晴れのエリアが広がるでしょう。



気温は、全国的に平年並みか高い状態が続く見込みです。関東から九州にかけては、雨でも広く25℃を超えるでしょう。湿度が高く、体の熱が逃げにくくなるため、極端な高温ではなくても体調を崩してしまう危険性があります。まだ5月だからと無理をせずに、適切にエアコンや扇風機を使うと良さそうです。