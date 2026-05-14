指先の動きや集中力を養う「ペーパービーズ」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

指先の動きや集中力を養う「ペーパービーズ」の作り方

ペーパービーズ

推奨年齢 2～3歳 あそび制作 ちゃみ

ある程度の集中力がついてきた、ひもとおしのあそびが好きな子ども向け。ビーズが小さいので、乳幼児のきょうだいがいる家庭では誤飲しないよう注意しましょう。

この力が伸びる！

指先の動きを洗練させるだけでなく、集中力も養ってくれます。

あそぶときのポイント

最初は、大人が集中してやっている姿を見せるとよいでしょう。完成したらモールなどにとおしてブレスレットにすると、子どもが達成感を得られます。

用意するもの

作り方

・折り紙（15cm四方×2枚） ・竹串 ・定規 ・ペン ・カッター ・のりなど

作り方1

折り紙2枚をのりでつなげる。のりしろは5mm～1cm以内に

作り方2

折り紙の裏に、写真のように底辺が1.5cmの三角形を書いていく

作り方3

線に沿ってカッターで切る

作り方4

三角形の太い方から色柄が表になるよう竹串に巻きつけ、途中途中でのりなどをつけて巻く

作り方5

巻き終わりものりなどで留める。同じものをたくさん作れば完成

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子