SixTONES田中樹、ライブ演出参考にしているアーティストとは「ほぼクレームって樹らしくて面白い」「ファンからしても嬉しい」と反響

SixTONES田中樹、ライブ演出参考にしているアーティストとは「ほぼクレームって樹らしくて面白い」「ファンからしても嬉しい」と反響