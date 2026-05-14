『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』HGシリーズの「01ガンダム」が再販【抽選販売】
バンダイスピリッツは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「【抽選販売】HG 1/144 01ガンダム【再販】」(2,420円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年5月15日(金)11時〜2026年5月27日(水)15時。2026年5月29日(金)当選発表、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 01ガンダム【再販】」(2,420円)
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より、HGシリーズの「01ガンダム」が再販。特徴的な機体カラーを成形色で再現し、頭部を新規造形で立体化されており、「01ガンダム」が劇中で使用したハイパー・バズーカなど様々な武装が付属する。
劇中の動きを再現できる可動性能を追求しており、豊富な武装で表現の幅を広げることが可能。シールドはジョイントパーツを介して腕部、バックパックへ取り付けることができる。
付属武装はビーム・ライフル／ビーム・サーベル×2／ハイパー・バズーカ／シールド、付属品はハンドパーツ一式／ジョイントパーツ一式。
(C)創通・サンライズ
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より、HGシリーズの「01ガンダム」が再販。特徴的な機体カラーを成形色で再現し、頭部を新規造形で立体化されており、「01ガンダム」が劇中で使用したハイパー・バズーカなど様々な武装が付属する。
劇中の動きを再現できる可動性能を追求しており、豊富な武装で表現の幅を広げることが可能。シールドはジョイントパーツを介して腕部、バックパックへ取り付けることができる。
付属武装はビーム・ライフル／ビーム・サーベル×2／ハイパー・バズーカ／シールド、付属品はハンドパーツ一式／ジョイントパーツ一式。
(C)創通・サンライズ