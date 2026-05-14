グラビアアイドルで女優の杉本有美(37)が13日、自身のX(旧ツイッター)で結婚と妊娠を同時に発表した。



【写真】既にお腹がぽっこり！それでもスタイル抜群な杉本有美

杉本は文書を公開し、「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びになりました」と同時に報告した。発表については「落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです」と記した。投稿にはすでに大きくなったお腹を笑顔で支える自身の写真も添えた。



「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります」と現状を明かしながらも、「ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」と母となる思いも吐露。出産時期については秋ごろであることも知らせた。



また、今年で自身の芸能生活が25周年であることも記し、「たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々、その節目に、こうしてご報告させていただけることをうれしく思っております」とつづった杉本。「今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします」と結んだ。



杉本は1989年生まれ、大阪府出身。2001年に漫画雑誌「りぼん」読者モデル準グランプリを受賞し、翌年から「ピチレモン」のモデルとしてデビュー。08年にはテレビ朝日系「炎神戦隊ゴーオンジャー」に須塔美羽(ゴーオンシルバー)役で出演した。自慢のグラマラスボディを生かして、グラビア活動や多くの写真集を出版している。



（よろず～ニュース編集部）