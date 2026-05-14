「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2 風間くんは野村康太！
「やかんの麦茶 from 爽健美茶」において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」が公開中。今年4月からはシーズン2として、新たな ”めんどうだけど、愛おしい家族の物語” がスタート。その第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇は、新キャストとして、大人になった風間くんに俳優・野村康太を迎え、5月14日（木）より公開される。
＞＞＞風間くん登場の第2話場面カットなどをチェック！（写真16点）
「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。
4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい ”めんどうだけど、愛おしい” 日常が描かれた。
野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されたことで、SNS上では「ついに、風間くん登場！？」「風間くん役誰なんだろう・・！」といったコメントも多く寄せられていた。
最新話となるシーズン2第2話では、カスカベ防衛隊の一員であり、エリート志向の自信家として知られる風間トオル（25歳）を、話題作への出演が続く俳優・野村康太が演じる。
本エピソードは、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から物語は展開する。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやり取りを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれる。
さらに、歌手・俳優の南野陽子さん演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されており、今後のストーリーからも目が離せない。
これまでの野原家に加え、風間親子という新たな ”めんどうだけど、愛おしい家族の物語” が初めて描かれる第2話。さらに、カスカベ防衛隊のメンバーの登場により、物語の広がりを感じられる展開にも乞うご期待。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
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「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。
4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい ”めんどうだけど、愛おしい” 日常が描かれた。
野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されたことで、SNS上では「ついに、風間くん登場！？」「風間くん役誰なんだろう・・！」といったコメントも多く寄せられていた。
本エピソードは、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から物語は展開する。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやり取りを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれる。
さらに、歌手・俳優の南野陽子さん演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されており、今後のストーリーからも目が離せない。
これまでの野原家に加え、風間親子という新たな ”めんどうだけど、愛おしい家族の物語” が初めて描かれる第2話。さらに、カスカベ防衛隊のメンバーの登場により、物語の広がりを感じられる展開にも乞うご期待。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
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