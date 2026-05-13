『sweet』×ダーマレーザー×IS:SUEのトリプルコラボ決定　渋谷駅ハチ公改札口外に巨大広告掲出

宝島社が発行するファッション雑誌『sweet』と、クオリティファースト「ダーマレーザー」、ガールズグループ「IS:SUE」によるトリプルコラボが決定した。5月18日から東急田園都市線渋谷駅ハチ公改札口外に限定広告が掲出される。

【写真】ガールズグループ「IS:SUE」

IS:SUEは同性からも支持を集める“女狂わせ”と称されるガールズグループで、5月には1stアルバム『QUARTET』の発売を予定している。今回の広告では、メンバーの洗練されたビジュアルとともに、毛穴ケアアイテムとして知られる「ダーマレーザー」のゴールドとブラックのシートマスクが配されたデザインで展開される。

広告サイズはヨコ582×タテ206cmと巨大で、推し活のフォトスポットとしての利用も想定されている。掲出期間は5月18日から5月24日まで。

あわせて、『sweet』の公式SNSおよびWEB記事にもIS:SUEのメンバーが登場する。記事では美肌の秘訣として“つるんとしたツヤ肌”を目指せる「ダーマレーザー」のシートマスクの魅力が紹介される。

『sweet』は1999年に創刊された、20代後半の女性をメイン読者とするファッション雑誌。「大人カワイイ」という言葉を流行させ、2009年にはファッション雑誌の販売部数で1位を記録した。IS:SUEのメンバーNANOも同誌のモデルを務めている。最新号となる2026年6月号は5月12日に発売され、特別付録としてHELLO KITTY×JILL by JILL STUARTの千鳥格子柄保冷バッグ＆保冷おむすび巾着が付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）