木曜日も広い範囲で晴れますが、午後は西日本から東北にかけて、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。天気の急変に注意が必要です。また関東から西の地域は25℃以上の夏日が続く所が多いでしょう。暑さにもお気をつけください。

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引き続きにわか雨や雷雨に注意

水曜日は上空の寒気や湿った空気の影響で西日本から東北にかけて、局地的に激しい雷雨になっている所があります。

木曜日も大気の状態が不安定で、午後は九州から東北にかけて所々でにわか雨や急な雷雨がありそうです。晴れていても天気の急変にご注意ください。

関東から西で夏日続く

関東から西の地域では最高気温が25℃以上の夏日が続く所が多くなるでしょう。暑さにもお気を付けください。北日本は水曜日より低い所が多く、雲が広がりやすくなる東北では昼間も少しひんやり感じられる所もある見込みです。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 :19℃ 釧路:13℃

青森 :20℃ 盛岡:23℃

仙台 :17℃ 新潟:19℃

長野 :24℃ 金沢:23℃

名古屋:28℃ 東京:26℃

大阪 :28℃ 岡山:27℃

広島 :25℃ 松江:23℃

高知 :27℃ 福岡:25℃

鹿児島:26℃ 那覇:26℃

週末は30℃以上真夏日の所も

週末からは上空に暖かい空気が流れ込み、各地で一段と気温が高くなりそうです。西日本や東日本は最高気温が30℃以上の真夏日になる所もある見込みです。



晴れて行楽日和の所が多くなりますが、こまめに水分補給をするなど、暑さ対策が必須となりそうです。