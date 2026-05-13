“手持ち服”を即アップデート！【LEPSIM】ガバッと重ねるだけ♡「優秀キャミ」

「いつものコーデがマンネリ気味……」というときに取り入れたいのが、一点投入で着こなしをアップデートしてくれるキャミソール。大人のデイリーコーデに取り入れるなら、【LEPSIM（レプシィム）】のきれいめアイテムが狙い目かも。レースやサテンといった生地づかいが、女性らしさを引き出してくれそう。今シーズンは旬のレイヤードスタイルで、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。

サテン × レースで大人コーデを格上げ

【LEPSIM】「サテンレースキャミ」\4,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン生地に、レースをあしらってきれいめに仕上げたキャミソール。繊細なレースがアクセントになり、いつものコーデに女性らしいニュアンスを添えてくれます。Tシャツと合わせてカジュアルに仕上げるほか、フェミニンなブラウスで甘めに振るのも◎ 写真のようにデニムシャツにプラスワンして、甘辛ミックスな着こなしを楽しむのもおすすめです。

サテンキャミで装いに上品なアクセントを

【LEPSIM】「皺サテンスクエアキャミ」\5,500（税込）

こちらも品の良いサテン生地で、大人のスタイリングに馴染みやすいキャミソールです。シワ加工が施されているため、上品さの中に程よいカジュアルさも。サイドにスリットが入っており、レイヤードしてももたつきにくいのが嬉しいポイント。シャツと合わせてきれいめに仕上げたり、肩の力を抜きたい日にはTシャツやスウェットパンツでラフに着こなしたり、幅広いスタイリングを楽しんで。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。