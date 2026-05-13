「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後会見で１３日（日本時間１４日）に先発する大谷翔平投手について「明日は打たない」と投手専念になることを明言した。

大谷はこの日、初回の第１打席で右前打を放ち、三回の第２打席で左中間へ待望の７号ソロを放った。九回の第５打席はアラエズの好守にはばまれたが、フォーシームをタイミングばっちりで引っ張り込むなど、ここ数試合からの良化傾向を感じさせた。

試合前時点では「まだ分からない」と投打同時出場について可能性を残していたロバーツ監督。試合後に改めて投手専念出場になることを明言し、７号アーチについて「安堵、笑顔、笑っていた。きょうの試合で攻撃面についてはいい感触を得られたはずだし、明日は投げることにしっかり気持ちを切り替えられると思う。きょうの一本は次につなげられると感じている。金曜日（１５日・エンゼルス戦）に向けてもいい流れになるはずだ」と語った。さらに打席内容についても「あのシンカーを逆方向に運んでホームランにしたのは素晴らしかった。それ以外にもバットの芯で捉えた打球が２回、合わせて３回あった。だからきょうは本当にいい内容の試合だったと思っている。そして明日は投球に集中して木曜日にしっかり体力を回復させる。今夜掴んだ勢いをアナハイム、サンディエゴへとつなげていけるはずだ」との方針を示した。

これで２試合連続で打席に立たない可能性が濃厚となった大谷。今季、４月２８日のマーリンズ戦に登板した際には、前日までに６号弾を含む２試合連続で３安打をマークしていた。ここで投手専念出場を挟み翌２９日の試合から５試合連続ノーヒットとバットから快音が響かなくなった。

試合前の会見で「選手によっては守備の負担など仕事量の要素もある。ショウヘイの場合はそこがすごく大きい。去年は９月になるまで６イニングを投げる状態まで積み上げなかったが、今年は４月の第一週からそこに到達している。かなりの不可だし、今の時代の二刀流として新しい形にまだ調整している最中だ」と語っていた指揮官。あくまでも大谷の健康状態を最優先した上での決断。４連敗中は打線が３得点以下と低迷していた中、投手専念でマウンドに立つことになる。