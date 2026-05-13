BOYNEXTDOORが、新曲「ddok ddok ddok」のパフォーマンスビデオを公開した。

本楽曲は1stスタジオアルバム『HOME』の先行公開曲で、6人の“招かれざる客”があらゆる場所へ突然現れるというメッセージのヒップホップ曲になっているという。

今回公開されたパフォーマンスビデオでは、サビごとに繰り返される「ddok ddok ddok」という言葉を、さまざまなノックの動作で表現しており、視覚的な楽しさを加えているという。曲の後半では、ダイナミックなカメラの動きに合わせて力強く展開される振り付けと、メンバーの鋭い視線に注目してほしい。

BOYNEXTDOORは今週、韓国の音楽番組に出演し、「ddok ddok ddok」ステージを披露する。 また、本日には嘉泉大学と江南大学、17日には延世大学の学園祭ステージにも立つ予定だ。

6月8日にリリースされる1stスタジオアルバム『HOME』は、6人のメンバーがこれまで経験してきた感情や記憶を表現したアルバムに仕上がっているとのこと。なお18日には、トレーラーに相当するフィルムエッセイが公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️1stスタジオアルバム『HOME』

韓国発売日：2026年6月8日（月）

日本発売日：2026年6月10日（水）※日本お届け日

予約：http://bnd-home.com/ ▼先行配信「ddok ddok ddok」

https://bnd.lnk.to/ddd_jp ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』

全3形態 (NAVIGATOR / WEAVER / BUNKER ver.)

3,135円（税込） ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (SWEET HOME ver.)

全6形態 2,200円（税込） ○BOYNEXTDOOR 1st Studio Album 『HOME』 (Weverse Albums ver.)

全1形態 1,870円（税込） ▼予約販売サイト

・BOYNEXTDOOR Weverse Shop

https://go.weverse.io/qt3S/te0lrwtf ・UNIVERSAL MUSIC STORE

https://umusic.jp/NsAz487z ・HMV

https://www.hmv.co.jp/news/article/260507167/ ・タワーレコード

https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/1001 ・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4571675465020++4571675465099&f=O