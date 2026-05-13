「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在で三菱重工業<7011.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



１３日の東証プライム市場で三菱重が７日ぶりに反発。同社は１２日午後１時３０分に決算発表を行い２７年３月期の連結最終利益は前期比１４．４％増の３８００億円と最高益更新の見通しを示した。ただ、今期の受注高は前期比１１．２％減の６兆８０００億円との予想が警戒され、同日の株価は下落した。もっとも、市場には高効率のガス火力発電プラントである「ガスタービン・コンバインドサイクル（ＧＴＣＣ）」の需要は堅調で、エナジー事業などを含め同社の業績拡大は続くとの見方は強く、株価には反発期待が膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS