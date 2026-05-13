ソニーは5月13日、フラッグシップスマートフォン『Xperia 1 VIII』を発表した。本機は、AIを駆使した技術「Xperia Intelligence」の新機能「AIカメラシステム」を搭載し、暗所や逆光シーンに応じた色彩表現と、ノイズ・ぼけ処理を実現する。ソニーのデジタルシネマカメラ「Alpha」の色彩表現技術を参考にしており、タップするだけで好みの映像表現が可能だという。

（関連：【画像】望遠カメラには、前世代『Xperia 1 VII』との比較で4倍超の1/1.56インチイメージセンサーを搭載）

望遠カメラには前世代『Xperia 1 VII』との比較で4倍超の1/1.56インチイメージセンサーを搭載。暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像表現が可能となっている。16/24/70mmの3焦点と2段階の光学式手ぶれ補正、ダイナミックレンジ拡張による高速フォーカスセンサーを搭載し、写真とビデオの両方で鮮明な映像を実現する。

チップセットにはQualcomm社の最新「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を採用し、高速処理を実現。あわせて、Xperiaとして初めてSIMフリーモデルで5Gミリ波に対応した。デザイン面では、ORE（オリジナルレコーディングエンジン）から着想を得た新カラー4色（ミッドナイト グラファイトブラック、アイオンライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールド）を展開する。新開発の高性能スピーカーシステムにより、立体的なサウンド体験も実現するという。

関連アクセサリーとして、スタンド付きカバー『Style Cover with Stand for Xperia 1 VIII』（全4色）も別売で展開される。発売予定は6月11日、価格はオープン価格。また、5月15日にはYouTubeライブ配信で新商品の体験イベントを実施するほか、5月16日から6月7日まで、ソニーストア銀座、渋谷、福岡天神、大阪、新宿の各店舗で実機の体験ができる。

■製品情報Xperia 1 VIII（XQ-GE44）メーカー：ソニー価格（SIMフリーモデル市場想定売価／税抜き）：・16GB/1TB：300,000円・16GB/512GB：269,000円・12GB/512GB：252,000円・12GB/256GB：236,000円カラー：ミッドナイト グラファイトブラック、アイオンライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールド主な仕様：Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform搭載、5Gミリ波対応、AIカメラシステム、1/1.56インチ望遠イメージセンサー（16/24/70mm 3焦点）、2段階光学式手ぶれ補正

■関連アクセサリーStyle Cover with Stand for Xperia 1 VIII（XQZ-CBGE）発売予定：6月11日価格：オープン価格（市場想定売価 税抜5,500円）カラー：全4色

（文＝リアルサウンド編集部）