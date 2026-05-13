グラビアアイドル星宮すみれが12日までにインスタグラムを更新。DVD発売記念イベントを行ったことを報告した。

星宮は「2nd DVD『令和最強メガボディ』の発売記念イベントが無事終わりました！お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました 今回もほぼ満員、お花もこんなに沢山出していただいて感無量です」とイベント来場者へ感謝をつづり、イベントの様子を写真でアップした。

星宮はダイナマイトバストの際立つ変形水着を着用。ファンからのフラワースタンドに囲まれ、笑顔を見せている。

続けて「前回の1st DVDの時は緊張して全然喋れなかった記憶でしたが、今回はいつも通りのすみれをお届けできたかと思います」と感想をつづり「7／10には3rd DVD『超乳ギガ』の発売も決まりました また新しい星宮すみれをお見せできるかと思いますのでお待ちください」と3rd DVDを告知した。

星宮は「最後になりますが、応援してくださる一人ひとりのおかげで、今の私があります。いつも本当にありがとうございます。これからも感謝の気持ちを忘れず、頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

⁡星宮は身長153センチ。スリーサイズはB130（M）−W85−H108センチ。

⁡