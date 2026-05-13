『LOVED ONE』ディーン“真澄”の忘れられない事件【第5話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第5話が13日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第5話あらすじ
ＭＥＪのスタッフルームは、法医学者・高森蓮介（綱啓永）がもうすぐパパになるという話題で盛り上がっていた。そんな折、舞い込んできたのは“生きている人の鑑定依頼”。センター長の桐生麻帆（瀧内公美）は、休暇中の水沢真澄（ディーン・フジオカ）に連絡を入れるが、真澄は「臨床法医学（生きている人の鑑定）は高森先生の専門です」とすべてを彼に託す。一方、真澄は15年前の「白峯女子連続殺害事件」の真相を追い、ある人物のもとを訪ねていた。
事件の被害者は、５年前に離婚した母・戸川沙也（小野ゆり子）と暮らす10歳の少年・奏太（長尾翼）。奏太は階段で倒れており、意識を失う直前、「怪物がきちゃう…黒い、怪物……」という謎の言葉を残していた。病院で診察にあたる高森だったが、奏太の体にある虐待を疑わせるアザを見た瞬間、その手が震え始める。実は高森自身も、かつて虐待を受けていて…。その後、疑惑の目は沙也の恋人・紀田諒司（前田公輝）へ向けられるが、彼もまた過去に虐待を経験していた。
“虐待の連鎖”という深い闇が、ＭＥＪメンバーたちの前に立ちはだかる。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は、事件の裏にはまだ何かがあると感じていた。自らの過去と、これから親になる未来。そのはざまで立ちすくむ高森だが、真澄や麻帆からの助言に背中を押され、再び真相を探るために動き出す。果たして、少年がおびえていた“黒い怪物”の正体とは…！？
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
ＭＥＪのスタッフルームは、法医学者・高森蓮介（綱啓永）がもうすぐパパになるという話題で盛り上がっていた。そんな折、舞い込んできたのは“生きている人の鑑定依頼”。センター長の桐生麻帆（瀧内公美）は、休暇中の水沢真澄（ディーン・フジオカ）に連絡を入れるが、真澄は「臨床法医学（生きている人の鑑定）は高森先生の専門です」とすべてを彼に託す。一方、真澄は15年前の「白峯女子連続殺害事件」の真相を追い、ある人物のもとを訪ねていた。
事件の被害者は、５年前に離婚した母・戸川沙也（小野ゆり子）と暮らす10歳の少年・奏太（長尾翼）。奏太は階段で倒れており、意識を失う直前、「怪物がきちゃう…黒い、怪物……」という謎の言葉を残していた。病院で診察にあたる高森だったが、奏太の体にある虐待を疑わせるアザを見た瞬間、その手が震え始める。実は高森自身も、かつて虐待を受けていて…。その後、疑惑の目は沙也の恋人・紀田諒司（前田公輝）へ向けられるが、彼もまた過去に虐待を経験していた。
“虐待の連鎖”という深い闇が、ＭＥＪメンバーたちの前に立ちはだかる。刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は、事件の裏にはまだ何かがあると感じていた。自らの過去と、これから親になる未来。そのはざまで立ちすくむ高森だが、真澄や麻帆からの助言に背中を押され、再び真相を探るために動き出す。果たして、少年がおびえていた“黒い怪物”の正体とは…！？