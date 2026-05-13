『サレタ側の復讐』第7話 “佳乃”篠田麻里子の“ハニートラップ計画”が悪意の連鎖を生む
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第7話が13日深夜に放送される。
【写真】樹（高松アロハ）に接近する奈津子（水崎綾女）『サレタ側の復讐』第7話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第7話あらすじ
ついに本性を露わにして不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈。しかし本人以上に復讐に固執する佳乃の底知れぬ狂気に、奈津子は違和感を抱き始める。
そんな中、住乃は「二度と女遊びができないように」と犯罪に手を染めかねない危険な計画を提案。樹への情から覚悟が揺らぐ麗奈をよそに、勢いを止めない佳乃は樹にハニートラップを仕掛け、人生をどん底に突き落とす復讐計画へと踏み切る。
ハニートラップの仕掛け人を務めることになる奈津子。3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことに…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】樹（高松アロハ）に接近する奈津子（水崎綾女）『サレタ側の復讐』第7話より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
ついに本性を露わにして不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈。しかし本人以上に復讐に固執する佳乃の底知れぬ狂気に、奈津子は違和感を抱き始める。
そんな中、住乃は「二度と女遊びができないように」と犯罪に手を染めかねない危険な計画を提案。樹への情から覚悟が揺らぐ麗奈をよそに、勢いを止めない佳乃は樹にハニートラップを仕掛け、人生をどん底に突き落とす復讐計画へと踏み切る。
ハニートラップの仕掛け人を務めることになる奈津子。3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことに…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」