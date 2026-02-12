U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´¾¡¤ÇU¡Ý17WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡ª¡ÄÇòÃËÀîæ¹ÅÍ¤¬3¥´¡¼¥ë±é½Ð¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·âÇË
¡¡U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢AFC U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2026¤Î¥°¥ë¡¼¥×BºÇ½ªÀá¤ÇU¡Ý17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA U¡Ý17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤â·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£
¡¡¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë3¡Ý1¡¢Ãæ¹ñ¤Ë2¡Ý1¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÏ¢¾¡¡£U¡Ý17WÇÕ½Ð¾ì¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡5Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¹Ô¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤Ï2ÅÀº¹°ÊÆâ¤ÎÇÔÀï¤Ç¤âÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ëÍ¥°Ì¤Ê¾ò·ï¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏGK¤ËÂç²¼¹¬À¿¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´ä²¼ÍºÈô¡ÊÅì³¤ÂçæÆÍÎ¹â¡Ë¡¢·§ÅÄ²ÂÅÍ¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¥¨¥¼¥â¥¯¥§¥Á¥á¥Å¥§³¤¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU¡Ý18¡Ë¡£ÃæÈ×¤ÏÏÂÅÄÉð»Î¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤È´äÅÚ¤½¤é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢ÌÚÂ¼É÷ÅÍ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë¤ÈÇòÃËÀîæ¹ÅÍ¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡£Á°Àþ¤Ï1¥È¥Ã¥×¤ËüâÌÚ±Í¿Í¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¹±µÈÎÉ¿¿¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë¤È´ÜÈþ½Ù¡Ê½¤ÆÁ¹â¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤àÆüËÜ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿üâÌÚ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼êDF¤Ë¿¨¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢24Ê¬¤Ë¤Ï¹±µÈ¤¬ÏÈ¤Îº¸¤òÂª¤¨¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢28Ê¬¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤Î¥¡¼¥×¤òµ¯ÅÀ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤ÇÇòÃËÀî¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¹±µÈ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÎÉ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎüâÌÚ¤¬´öÅÙ¤«ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤òÁ°¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÏÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÇòÃËÀî¤¬º¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢GK¤¬Á°¤Ë¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤¿ÏÂÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£
¡¡63Ê¬¤Ë¤ÏüâÌÚ¤ò²¼¤²¤Æ²¬ËÜ¿·Âç¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë¤òÅêÆþ¡£70Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Óº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ÇòÃËÀî¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ2ÅÀº¹¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÎäÀÅ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï3¡Ý1¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢5Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤ÎU¡Ý17WÇÕ½Ð¾ì¤ò·èÄê¡£¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡¡3¡Ý1¡¡U¡Ý17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡28Ê¬¡¡¹±µÈÎÉ¿¿¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
2¡Ý0¡¡59Ê¬¡¡ÏÂÅÄÉð»Î¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
2¡Ý1¡¡70Ê¬¡¡¥Ú¥ì¥¹¡¦¥Á¥ç¡¼¡ÊU¡Ý17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý1¡¡71Ê¬¡¡²¬ËÜ¿·Âç¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¡¡º£Ç¯11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA U¡Ý17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤â·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£
¡¡¾®Ìî¿®µÁ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë3¡Ý1¡¢Ãæ¹ñ¤Ë2¡Ý1¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÏ¢¾¡¡£U¡Ý17WÇÕ½Ð¾ì¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏGK¤ËÂç²¼¹¬À¿¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Ï´ä²¼ÍºÈô¡ÊÅì³¤ÂçæÆÍÎ¹â¡Ë¡¢·§ÅÄ²ÂÅÍ¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¥¨¥¼¥â¥¯¥§¥Á¥á¥Å¥§³¤¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU¡Ý18¡Ë¡£ÃæÈ×¤ÏÏÂÅÄÉð»Î¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¤È´äÅÚ¤½¤é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢ÌÚÂ¼É÷ÅÍ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë¤ÈÇòÃËÀîæ¹ÅÍ¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡£Á°Àþ¤Ï1¥È¥Ã¥×¤ËüâÌÚ±Í¿Í¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¹±µÈÎÉ¿¿¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë¤È´ÜÈþ½Ù¡Ê½¤ÆÁ¹â¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤àÆüËÜ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿üâÌÚ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼êDF¤Ë¿¨¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢24Ê¬¤Ë¤Ï¹±µÈ¤¬ÏÈ¤Îº¸¤òÂª¤¨¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢28Ê¬¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤Î¥¡¼¥×¤òµ¯ÅÀ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤ÇÇòÃËÀî¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¹±µÈ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÎÉ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎüâÌÚ¤¬´öÅÙ¤«ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤òÁ°¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÏÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÇòÃËÀî¤¬º¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ç¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢GK¤¬Á°¤Ë¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤¿ÏÂÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£
¡¡63Ê¬¤Ë¤ÏüâÌÚ¤ò²¼¤²¤Æ²¬ËÜ¿·Âç¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë¤òÅêÆþ¡£70Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Óº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿ÇòÃËÀî¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ2ÅÀº¹¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÎäÀÅ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï3¡Ý1¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢5Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤ÎU¡Ý17WÇÕ½Ð¾ì¤ò·èÄê¡£¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
U¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡¡3¡Ý1¡¡U¡Ý17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡28Ê¬¡¡¹±µÈÎÉ¿¿¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
2¡Ý0¡¡59Ê¬¡¡ÏÂÅÄÉð»Î¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë
2¡Ý1¡¡70Ê¬¡¡¥Ú¥ì¥¹¡¦¥Á¥ç¡¼¡ÊU¡Ý17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡Ë
3¡Ý1¡¡71Ê¬¡¡²¬ËÜ¿·Âç¡ÊU¡Ý17ÆüËÜÂåÉ½¡Ë