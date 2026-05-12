演歌歌手の藤あや子（65）が、11日ブログを更新。24歳年下の夫がサプライズしてくれたというデートの様子を公開し、注目を集めている。

【映像】夫とのデートの様子や「愛情たっぷり」夫のために作ったごはん

2017年4月9日に結婚を発表した藤。これまでブログで、「いい夫婦の日」とコメントしたグラスを合わせる乾杯ショットや、「愛情がたっぷり込められていますね！」「ご主人様も元気モリモリです！」などの反響が寄せられた、2人分の手料理が並ぶ食卓も披露してきた。

24歳年下の夫がサプライズしたデートの様子を公開

2026年5月11日の更新では、バースデーディナーの様子を公開。「毎年の誕生日ディナーは夫がサプライズでセレクトしてくれます。どんなレストランか、ワクワクドキドキしながら到着した場所は…なんと『ブルガリホテル』でした」「都会の夕陽を眺めながらノンアルシャンパンで乾杯。ラグジュアリーな雰囲気はまるで海外にいるみたいでした」と、夫婦の幸せな時間を紹介した。

この投稿には「旦那様といつまでもラブラブで羨ましいです」「幸せのお裾分け、ありがとうございます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）