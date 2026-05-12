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実業家のマイキー佐野氏が暴露！『もう中国には勝てないのか？東南アジアで起きた「日本車離れ」の絶望的な現実とは』

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タイの自動車市場で、異変が加速している。長年にわたって同国市場を支配してきた日本メーカーが、中国系電気自動車メーカーに急速に押しのけられているのだ。実業家のマイキー佐野氏が、現地での豊富な実務経験をもとにその実態を鋭く分析している。



バンコクで開催されるモーターショーは、東京のそれとは性質が根本的に異なる。技術コンセプトを発信する場ではなく、来場者がその場で購入を決める巨大な即売会だ。タイの年間新車販売台数の相当な割合がこの会期中に決まるとされており、市場への影響力は極めて大きい。直近のショーで示された販売シェアのデータは衝撃的だった。上位を占める企業の大半は中国メーカーであり、日本勢はわずかにとどまる。販売台数の差は倍以上に達しており、かつて圧倒的なシェアを誇った日本メーカーの存在感は著しく低下した。



中国メーカーの台頭を支えているのは、構造的な競争優位だ。バッテリーをはじめとする主要部品を自社グループ内で生産する垂直統合モデルにより、ガソリン車と同水準かそれを下回る価格での市場投入が可能になっている。企画から販売までのサイクルも日本メーカーと比べて著しく短く、次々と新モデルを投入することで需要を喚起し続けている。スマートフォンのような短いサイクルで製品を刷新するこの戦略が、消費者の購買意欲を絶えず維持させている。



消費者側の変化も見逃せない。タイの若年層を中心に、自動車に求める価値観が「耐久性」から「デジタル体験」へと移行しつつある。大型ディスプレイや高度な連携機能、ソフトウェアによるアップデートなど、スマートフォンに近い感覚での利用を重視する層が増えているのだ。さらに、中東情勢などを背景とした原油価格の高騰が、燃料費負担の大きいタイ国民にとって電気自動車への切り替えを合理的な選択肢として押し上げている。



タイは日本の自動車産業にとって、単なる輸出先ではない。東南アジア全体に展開する日系部品メーカーの多くがタイに拠点を構えており、現地での生産縮小はサプライチェーン全体に波及する。工場集約や生産停止の動きが複数の日本メーカーで進行しており、下請けを含む産業基盤全体への影響は深刻だ。中国メーカーはタイを生産・輸出の拠点として活用し、近隣諸国のみならずオーストラリアやアフリカ市場にも攻勢を強めており、競争の舞台は東南アジアを超えて広がっている。