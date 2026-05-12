【ライブレポート】BTS、チケット即完のメキシコ3公演で15万人が熱狂！「皆さんは本当に最高だった。これ以上何を言えるだろうか」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSが、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスにて、現地時間5月7日・9日・10日の3日間『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY』を開催、約15万人を動員した。

■一部の楽曲では、メキシコ文化を取り入れたパフォーマンスも

2015年7月以降、約10年10ヵ月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートで、3公演のチケットはすべて発売と同時にソールドアウト。

当日、BTSは安定感のあるライブと抜け目のないダンスでメキシコの心を掴み、観客もまた韓国語の歌詞を正確に歌うなど爆発的な反応を示した。なかでも「Airplane pt.2」のステージは今回の公演のハイライト。この曲には《We goin’ from Mexico City》という歌詞があり、この日の特別なシーンとなった。

メキシコ文化をパフォーマンスの随所に取り入れた演出も大好評。「Aliens」のステージでは、メキシコの伝統的なプロレス「ルチャリブレ」のマスクを着用したダンサーが登場し、「IDOL」のパフォーマンスでVが現地のスナック「Banderilla」を楽しむシーンは、SNSを中心に急速に拡散された。

メンバーは「皆さんは本当に最高だった。これ以上何を言えるだろうか。メキシコに必ずまた戻ってくる」とコメント。また「ソカロ広場から続いた熱気は忘れられないだろう。メキシコでの素敵な思い出をたくさん抱えて行く」とスペイン語で感謝の言葉を述べた。

会場だけでなく、会場外の熱気も非常に高かった。現地当局は2日目、3日目の公演日に約3万5,000人のファンがスタジアムを取り囲んだと推計。人混みが周辺道路まで拡大し、一部区間は一時通行止めとなった。『LA Times』は「ボーイグループが国際外交の関心事として浮上することは稀だ」と述べ、メキシコ大統領の公式大統領室招待や市民の爆発的な反応を紹介。同メディアによると、100万人以上がチケット購入を試み、入場できなかった人々が会場周辺に集まったとされている。

「BTSノミクス（BTSnomics）」と呼ばれるBTSの経済的波及効果も大きな話題に。メキシコシティ商工会議所は、今回の公演のチケット販売、航空、宿泊、飲食、地域商圏の消費などを含め、約1億750万ドル規模の経済効果をもたらすと見込んでおり、国内外の観光客の流入に伴い、宿泊部門は約1,700万ドル、飲食・サービス消費は約218万ドル規模と推定された。

なお、BTSは5月16日・17日・19日にスタンフォード・スタジアムで公演を開催。現地はすでに都市の交通インフラが動き出しており、サンタクララバレー交通局は公式SNSを通じて、今回の公演のためにバス路線を特別運行する計画であると発表した。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

※韓国発売日 2026.03.20

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/