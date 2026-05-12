100均のこれなんだと思う？「まるで玩具のネイルみたい！」実はちゃんと実用的な文房具

セリアで見つけたのは、まるでおもちゃのネイルみたいな可愛すぎる文房具。実はこれ、ハケで塗れる水のりなんです。ハート型とスター型のパステルデザインで、デスクに置くだけでも気分アップ。細かい部分にも塗りやすく、封筒の封かんやペーパークラフトなどでも大活躍しますよ。詳しく見ていきましょう♡

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商品情報

商品名：ハケで塗る水のり

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：ハート 29×52×14mm／スター 30×53×14mm

内容量：2個入

販売ショップ：セリア

JANコード：4904342009072

退屈な事務作業をワクワクする時間に！セリアの隠れた名品をチェック

セリアの文具コーナーで、思わず二度見してしまうアイテムを発見しました。

ハート型とスター型の小さなボトルにパステルカラーの見た目も相まって、まるでキッズ用のネイルやおもちゃコスメみたいですが…なんとこれ、ちゃんと使える水のりなんです！

今回ご紹介するのは、セリアの『ハケで塗る水のり』。キャップにハケが付いており、ネイルを塗るような感覚でサッと塗布できるんです。

セット内容は、ピンクカラーの水のりが入ったハート型と、イエローカラーの水のりが入ったスター型の2本入り。それぞれ容量は約7.5mlです。

これが想像以上に使いやすい！セリアの『ハケで塗る水のり』

のりにはほどよいとろみがあり、紙に薄く均一に伸ばしやすいのがポイント。ベチャッと付きすぎないので紙がふやけにくく、仕上がりもキレイなんです。

封筒のフチにピンポイントで塗ったり、小さな紙パーツを貼り合わせたりする時など、細かなコントロールが必要な場面でも活躍してくれます。

ペーパークラフトやコラージュなどが好きな方にも刺さるアイテムかもしれません。

しかも、可愛い見た目なのに接着力は意外と本格派。実際に封筒を貼ってみても、しっかり密着して問題なく使えました。

今回はセリアの『ハケで塗る水のり』をご紹介しました。

デスクに置いておくだけでも気分が上がるのも、このアイテムの魅力。無機質になりがちな事務用品の中に、こういう遊び心があるだけで、ちょっとした作業が楽しく感じられます。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。