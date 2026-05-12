「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

雑さは、単なる「間違い」の問題ではない

――赤ペン先生の指導では、「漢字のとめ・はね」など細部まで見ていらっしゃるのが印象的です。なぜ「字が雑」ではいけないのでしょうか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） たしかに「細かい部分まで指導されると、子どもの自己肯定感が下がってしまうのでは」と心配されるおうちのかたもいらっしゃいます。ただ、私たち赤ペン先生は「字が雑」を、単なる正誤の問題とは捉えていないんです。

本当の問題は、目の前の「はね」ができているかどうかではなく、「物事を雑にこなしてしまう」という姿勢そのものにあります。学びに向き合う姿勢が雑になれば、日常生活への姿勢にもつながっていくのではないでしょうか。

もちろん、自分のためだけのメモや日記なら、多少雑に書いてもかまいません。でも、テストや学校の提出物、赤ペンの答案には、必ず受け取る「他者」がいますよね。誰かに見てもらうものを投げやりに書くのは、大げさに言えば、相手とのコミュニケーションをないがしろにしているのと同じです。

こうした話を小さな子どもに全部理解してもらうのは、たしかに難しいかもしれません。それでも、今のうちから「物事にていねいに取り組む習慣」を身につけてほしいと、私たち赤ペン先生は願っているのです。

答案の「余白」に、伸びる子のサインは表れる

――学習面で力をつけるうえでも、「ていねいさ」は不可欠ですか？

佐村 もちろんです。ていねいさこそ、学びの土台になると私たちは考えています。

たとえば1年生が繰り上がりの足し算をするとき、答案の余白に「さくらんぼ計算（10のまとまりをつくるよう、数を2つに分けて計算する方法）」を書き込んでいることがあります。2年生になると、筆算に「繰り上がりの1」を小さく添えている答案も目にします。

大人からすれば「頭の中でもできる簡単なこと」に見えるかもしれません。でも、こうして計算メモをきっちり書く子は、ほとんど間違えません。子どもたちにとって、メモは単なる作業ではなく、やがて暗算できるようになるための「思考の道筋」を自分の中に定着させる大切な過程なのです。

国語も同じです。問題文の要所に線が引かれているのは、あてずっぽうに答えるのではなく、自分の頭で「何が大切か」を考えようとしている姿勢の表れです。

私たち赤ペン先生は、こうした痕跡を見つけたら手放しでほめます。「タイパ」や「効率化」に流れがちな今の時代だからこそ、「ていねいさ」の価値は高まっていると感じます。

「もっとていねいに」は、むしろ子どもを遠ざける

――なるほど。「字はもっとていねいに書きなさい」と子どもにしっかり伝えたほうがよさそうですね。

佐村 ところが、そこに落とし穴があるんです。おうちのかたからいただくリクエストで一番多いのが「字をていねいに書くようアドバイスしてください」なのですが、私たち赤ペン先生は「もっとていねいに」という言葉を、あえて使いません。

この声かけは、子どもにとって「ダメ出し」に聞こえてしまうことがあるんですね。一方的に改善を強制するだけでは、子ども自身の「より良くしたい」という向上心には響きにくいと考えています。

――では、代わりにどんな言葉をかけているのですか？

佐村 私がよく使うのは、「こうすると、よりカッコいいね」というひと言です。

実際に答案を返すときは、全体の字形はもちろん、とめ・はね、はらいなど細部を見て、上手に書けているところには花まるをつけます。おしいところには「こう書くと、よりカッコいいよ」と書き添えるのです。「直さないとバツになるから」というネガティブな理由ではなく、「直したらカッコよくなるから」というポジティブな理由があれば、子どもたちも自分から「じゃあ、直してみよう」と思えます。

反対に、「雑だから（読めないから）書き直そう」と、現状のマイナス面だけを強調する言葉は避けてほしいなと思います。「気をつけて」のひと言でさえ、子どもにとっては「怒られた」「否定された」と感じ、落ち込んでしまうことがあるんですよ。注意するのではなく、より高いレベルへ行くための「秘訣」を教えてあげる――そんな感覚で、「こうすると、よりカッコいいね」と伝えてみてください。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）