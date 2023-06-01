　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比400円高の6万2800円と急騰。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては382.12円高。出来高は3952枚となっている。

　TOPIX先物期近は3869.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.57ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62800　　　　　+400　　　　3952
日経225mini 　　　　　　 62795　　　　　+390　　　121925
TOPIX先物 　　　　　　　3869.5　　　　 +27.5　　　 10825
JPX日経400先物　　　　　 35330　　　　　+205　　　　 388
グロース指数先物　　　　　 829　　　　　　+3　　　　 360
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース