日経225先物：12日2時＝400円高、6万2800円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比400円高の6万2800円と急騰。日経平均株価の現物終値6万2417.88円に対しては382.12円高。出来高は3952枚となっている。
TOPIX先物期近は3869.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62800 +400 3952
日経225mini 62795 +390 121925
TOPIX先物 3869.5 +27.5 10825
JPX日経400先物 35330 +205 388
グロース指数先物 829 +3 360
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3869.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62800 +400 3952
日経225mini 62795 +390 121925
TOPIX先物 3869.5 +27.5 10825
JPX日経400先物 35330 +205 388
グロース指数先物 829 +3 360
東証REIT指数先物 売買不成立
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