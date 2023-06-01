【Nintendo Switch 2版「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」】 5月12日 発売 価格：8,470円 CEROレーティング：D（17才以上対象） プレイ人数：1人

ベセスダ・ソフトワークスは、Nintendo Switch 2版アドベンチャー「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」を5月12日に発売する。価格は8,470円。

「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」は、映画「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」と「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」の間の時期を舞台にした一人称視点のシングルプレーヤーゲーム。2024年にはXbox Series X|S/PC版、2025年にはプレイステーション 5版が発売されており、今回Switch2版が登場する。

Switch2版では、コントローラーを傾けることで操作できる、6軸ジャイロセンサーに対応。伝説の考古学者となり、映画さながらのアクションアドベンチャーに挑んでいく。

追加DLC「インディ・ジョーンズ/大いなる円環: 巨人の教団」も同時発売となる。価格は2,420円。本DLCは、古代ローマの街へといざなう、完全新規のストーリーチャプターとなっている。

【インディ・ジョーンズ/大いなる円環 - Nintendo Switch 2公開トレーラー】【『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』オフィシャルローンチトレーラー】

他プラットフォーム発売時のレビュー記事も公開中。映画の世界を体験できる本作の魅力がたっぷり紹介されている。

ゲーム概要

映画さながらのアクション アドベンチャー

本作では、プレーヤーは伝説の考古学者になって、探検や没入感あるアクションを楽しめる。心躍る謎解きが満載のスリルあふれる冒険の世界に飛び込もう。

才能ある考古学者として、敵たちと競い合いながら世界中を駆け巡り、史上屈指の謎につながる秘密を解き明かしていく。

謎に満ちた世界が待ち受ける

マーシャル大学のホールやバチカンの中央部、エジプトのピラミッド、スコータイ朝の水中に沈んだ寺院などを旅していく。真夜中に突然忍び込んできた謎の大男との対決は、一見、重要そうには見えない遺物の盗難事件に潜む、世界を揺るがす秘密を巡る大冒険の始まりとなる。

新たな仲間との出会いやお馴染みの敵との戦いを通じて魅力的なキャラクターたちと関わりながら、知識と機転で古代の謎を解き明かし、激しい戦いを生き延びよう。

鞭を使ったアクション

インディのトレードマークである鞭はもちろんメイン装備として敵の陽動や無力化、攻撃に使用できるが、単なる武器にとどまらず、インディの移動時に最大の効果を発揮する。無警戒状態の見張りの頭上をスイングしてやり過ごしたり、壁をよじ登ったりして、美しい世界を進んでいこう。ステルスによる潜入、興奮の接近戦、そして銃撃戦を組み合わせて敵の脅威に立ち向かい、謎を暴いていく。

発見の精神

本作では、ストーリー主導型ゲームプレイとオープンマップがダイナミックに混じり合う冒険を楽しめる。内なる冒険心に身を委ね、解き明かさずにはいられない秘密や危険な罠、巧妙な謎に満ちた世界の探検に乗り出そう。

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