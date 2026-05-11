2026年4月30日（木）、宝島社よりみんな大好きPEANUTSの新作ムック『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』が発売されました！

（写真）厚手で丈夫な生地！【スヌーピーの舟形トートバッグ】

今回は、実際に筆者がトートバッグを使ってみて、デザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【スヌーピー新作ムック】大容量サイズのトートバッグを徹底レビュー

『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』

素材・サイズ

素材：綿・ポリエステル混紡

サイズ：（約）高さ35×幅44×マチ16cm［最大］

持ち手：（約）38cm

ショルダーストラップ：（約）108cm

シンプルながら洒落感たっぷり！大人のカジュアルスヌーピーバッグ

生地には、厚手で丈夫なコットンキャンバス調素材を使用。ガシガシ使いやすく、使い込むほどに風合いが増していくので、長く愛用できそうなのがうれしいポイントです。

カラーはブラックで、合わせるものを選びにくいのも魅力。カジュアルにもきれいめにもなじみやすく、さまざまなコーディネートに取り入れやすい印象でした。

個人的におしゃれだと感じたのが、ベージュのステッチ。バッグの開口部やポケットの縁、底部の切り替え部分などに施されており、さりげないアクセントになっています。

気になるスヌーピーのデザインは、フロントポケットに刺しゅうで表現されています。スピーカーから流れる音楽を聴いているスヌーピーの姿がなんとも愛らしく、上部に入った「PEANUTS RECORDS」のロゴもおしゃれ！

ベージュやブラウン系で刺しゅうされたスヌーピーが、クラシックな雰囲気と上品さをプラスしてくれています。

さらに注目したいのが、ショルダーストラップの織りタグ。ルーシーとシュローダーが描かれており、細かな部分にまでこだわりを感じるデザインです。さりげないアクセントになっていて、ファンにはたまらないポイントでした。

機能性もしっかり優秀！注目ポイントをチェック

■ポイント1：マチたっぷりのビッグサイズで収納力抜群

マチをしっかり取った設計なので、見た目以上にたっぷり入る大容量サイズ。デイリー使いはもちろん、小旅行にも活躍してくれそうです。

実際に1泊分の荷物を入れてみたところ、かなり余裕を持って収納できました。かさばりやすい2段式の折りたたみ晴雨兼用傘まで入ったので、大満足の収納力です。

荷物が少なめの方であれば、2泊分くらいまで対応できそうだと感じました。

■ポイント2：手持ちでもショルダーでも使える2WAY仕様

持ち手とショルダーストラップが付いているため、手持ちとショルダーの2WAYで使えるのも魅力。シーンやコーディネートに合わせて持ち方を変えられます。

ショルダーストラップはアジャスター付きで長さ調子が可能なので、肩がけにも斜めがけにも対応。

また、持ち手は厚手のものを着込まなければ肩がけが可能。中央は二つ折りで縫われており、手で持ったときに握りやすいよう工夫されているのも好印象。細かな配慮がしっかり感じられました。

■ポイント3：開口部はスナップボタン付きで使いやすい

開口部にはスナップボタンが付いているので、荷物が飛び出したり、うっかり落としてしまったりする心配が少ないのがうれしいところ。防犯面でも安心感があります。

さらに、口が大きく開くため、中身をひと目で見渡しやすく、荷物の出し入れもスムーズ。実際に使ってみても、この使いやすさはかなり魅力的でした。

■ポイント4：合計3つのポケット付きで整理しやすい

フロントのスヌーピー刺しゅう部分は、そのままポケットになっています。スマホが入るサイズ感なので、筆者はここにスマホを収納。よく使うものをさっと取り出せて便利でした。

背面にもポケットが付いており、イヤホンやモバイルバッテリーを入れておくのにぴったり。さらに、内側には吊りポケットも備わっていて、貴重品の収納に便利です。フラグメントケースなどを入れるのにちょうどいいサイズ感でした。

■ポイント5：布製なのにしっかり自立する

布製のバッグでありながら、自立するのもうれしいポイントです。荷物を入れたときはもちろん、何も入れていない状態でもきちんと自立しました。

荷物の出し入れがしやすく、置いたときにも形がきれいに保たれるので、使い勝手のよさをしっかり感じられる仕様です。

＊

スヌーピームックのトートバッグは、シンプルで大人っぽいデザインに加え、収納力や使いやすさまでしっかり備えた、満足度の高いアイテムでした。

スヌーピーの刺しゅうや織りタグなど、ファンにはうれしいディテールが詰まっていながら、全体は落ち着いたデザインなので普段使いしやすいのも魅力。ビッグサイズながら2WAYで持てて、ポケットも充実しているので、デイリーから小旅行まで幅広く活躍してくれそうです。

4,000円以下とは思えないほどクオリティが高く、これまでスヌーピーのムックのバッグを数多く手に取ってきた筆者としても、個人的にかなりイチオシのアイテムです。

気になった方は、書店などでチェックしてみてくださいね。

■書籍情報

『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』

発売日：2026年4月30日（木）

価格：税込3,740円