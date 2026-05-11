「美少年男装の才能がすごいよ…」FRUITS ZIPPERメンバー、男装ショットに反響！ 「もんたすぎる」
FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさんは5月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。男装した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルのイケメン男装ショット
この投稿には、恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加し話題となったアーティストのMON7A（もんた）さんが「NOE7Aさん NEWKAWAIIです」とコメント。
ファンからは「イケメンすぎるWWW」「男の子にしか見えん…」「チャラい感じも似合う」「美少年男装の才能がすごいよ……」「デートお願いします」「早瀬くんどタイプすぎて付き合って欲しい」などの声のほかに、「やばいもんたにしか見えない笑笑」「もんたすぎる」とMON7Aさんに似ているという声も多く寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルのイケメン男装ショット
「早瀬くんどタイプすぎて付き合って欲しい」早瀬さんは「のえた」とつづり、2枚の写真を投稿。ブレザーの学生服を着用し、男装した姿を見ることができます。目鼻立ちがはっきりとしているため、とてもイケメンです。
この投稿には、恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加し話題となったアーティストのMON7A（もんた）さんが「NOE7Aさん NEWKAWAIIです」とコメント。
動画も公開同日には、自身のTikTokも更新した早瀬さん。イケメンな男装姿を動画でも公開しました。こちらにも「くっそイケメンすぎてびっくりした」「イケメンなお顔がくしゃってなる感じ好き〜」といった反響が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)