2026年5月9日、YouTuberのカノックスター（かの）が自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の家族について語った。

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撮影時、妻と子どもは妻の実家に帰省していたようで、家にはかのがひとりでいる状態だったようだ。妻と子どもが実家に帰ってしまった経緯については、かのが生活を「怠けすぎ」ていたことが原因だったという。

かのは仕事をしている妻に、子育てや家事を「任せちゃってて」と語り、「完全に俺が悪くて」と反省する姿を見せた。かのも自身のチャンネルの撮影・編集や、それ以外の仕事もこなしており、多忙だったようだ。妻に対しては「感謝を伝えていない」ことを自覚していたようで、「情けない」「ダサい」と自身について振り返った。また、家事や育児を手伝えていなかったことにくわえ、日頃の感謝が足りていなかったとも明かし、「忙しいはマジで言い訳」「ダラダラしていた」とここ1カ月の過ごし方を反省した。

動画の中盤では妻が登場し、一緒に今回の件について振り返ることに。妻はかのの「育児の姿勢が変わった」ことが、喧嘩の発端だったと語り、一方かのは、微笑ましい家族の姿を動画で見せながらも、裏では「できていなかった」ことをギャップに感じていたという。また、妻はかのが「働いていることの価値」について説明がないと語り、かのはそのことについて甘えてしまっていると漏らした。最後に妻は、動画の内容について「リアル過ぎじゃない？」と苦笑し、終了した。

今回の動画に視聴者からは「リアルで辛い」「雰囲気やばい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）