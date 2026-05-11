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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【FiiO BTR11】レビュー｜安価なのに高品位なBluetoothレシーバー」と題した動画を公開した。動画では、FiiO製の超小型Bluetoothレシーバー「BTR11」をレビューし、3,000円台という低価格ながらLDACに対応し、高出力や充実した機能を備えたコストパフォーマンスの高さを伝えている。



動画内で鍋ログ氏は、本製品の魅力を「良かった点」として5つピックアップ。特に注目したのはそのコンパクトさと音質である。「目薬より小さい」という13gの超軽量ボディでありながら、「同価格帯の中では頭3つ程飛び抜けた音質」と高く評価。インピーダンスが470Ωもあるヘッドホンでも「それなりの音量が得られる」と、独立したアンプ回路による最大45mWの高出力に驚きを見せた。さらに、充電しながらでも使用できる利便性や、マルチポイント接続対応により仕事用スマホと個人用スマホをシームレスに切り替えられる点、胸ポケットに留めて通話用マイクとして機能する点など、実用性の高さを強調した。



一方で、「気になった点」も率直に指摘している。マルチファンクションボタン1つで操作を制御するため「電源のON・OFFがやりにくい」点や、最低音量が大きいため、低インピーダンスなイヤホンを接続すると「最小音量でも少し大きい」と語り、高感度なイヤホンを使用する予定の人は注意が必要だと注意喚起した。また、最近のモデルで多く見られるUSB-DAC機能は搭載されていない点にも触れている。



総括として、鍋ログ氏は本製品を「バランス接続を使用しない人」や「ビジネスでもプライベートでも使用したい人」に最適だと断言。コンパクトながら高出力で、仕事の通話からプライベートの高音質リスニングまでシームレスに対応できる本製品は、安価で良質なワイヤレス環境を構築したいユーザーにとって魅力的な選択肢となりそうだ。