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【知らないと損】推薦入試を狙う高校生のやる気が上がらない本当の理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【知らないと損】推薦を狙う子のやる気が上がらない本当の理由」と題した動画を公開した。動画では、推薦入試を控える高校生が受験勉強に対するモチベーションを上げられない理由と、その際に親ができる具体的なサポート方法について解説している。



道山氏はまず、子どもにやる気が出ない理由を4つのパターンに分けて定義した。それは「志望校が明確ではない」「確実に受かると思っている」「愛情バロメータが低い」「やり方がわからない」という要因である。特に、これまでの成績によって学校から推薦が確実にもらえると言われている場合、子どもは「これ以上勉強量を増やす必要はない」と判断し、やる気が出なくなると指摘する。また、親からの愛情がうまく伝わっていないと気力が湧かなくなる「愛情バロメータの低下」についても言及し、子どもがどのケースに該当するかをチェックするよう促した。



これらの原因に対し、高校生の親ができる4つのサポートを提示。「好きな料理を作る」「子供の話を聞いてあげる」といった愛情バロメータUPや、「一緒に学園祭に行く」といった進路決定サポート、「塾の費用を出す」などの脇役サポートを挙げている。さらに重要な点として「不合格の場合どうするかを決めておく」ことを強調した。浪人は可能か、費用は出せるか、あるいは滑り止めの学校を受けるのかなどを事前に話し合うことで、子どもに危機感が生まれ、行動につながりやすくなると語る。



親ができるサポートをすべて実践しても子どもが勉強しない場合、道山氏は「親としてこれ以上できることはない」と断言し、あとは結果を待つのみだと述べる。無事に合格すれば努力の結晶として褒め称え、もし不合格であれば事前に決めた方針に従って次のステップへと進むようアドバイスを送った。最後に「不合格で後悔しても、それが成長となる」と述べ、どのような結果であっても子どもの人生における糧になると結論付けた。