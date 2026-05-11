きょうの山形県内は高気圧に覆われ、気温がぐんぐん上がりました。日中の最高気温は山形で２７．６度となるなど９地点で夏日となりました。

【写真を見る】県内9地点で夏日 山形では最高気温27.6度 穏やかな晴れの一日を楽しむ人々も（山形）

午前９時過ぎの山形市です。午前１０時時点で気温は１８．７度まであがり、半袖姿で歩く人や日傘をさす人の姿が見られました。

山形地方気象台によりますと、高気圧に覆われた影響で県内は晴れて朝から気温が上がりました。午後になると気温は一層上がり、山形市は午後１時には２５．７度に。

■穏やかな晴れの一日を楽しむ人も

日差しは強いものの、木陰に入ると風が心地よさを感じさせ、山形市の霞城公園では穏やかな晴れの一日を楽しむ人が多く見られました。

訪れた人は「でも暑くなってきたので熱中症とか気をつけないといけないと思って、水分だけはとるように散歩は気をつけています」

訪れた人は「今日は絶対暑いだろうと思って（日傘を）持ってきて正解だった」

また水彩画教室に参加する人の姿も見られ、鉛筆で下書きを進めたり写真に撮って構図を確認していました。

参加者は「アングルをカメラで撮ってみて良ければ少し描いて家で染める」

「こういう日陰だと暑くないけれど日陰でないところは暑い」

■県内９地点で夏日

きょうの最高気温は、山形で２７．６度、左沢で２６．５度、米沢で２６．２度、長井で２６．０度となり、９地点で夏日となりました。

あすの県内は、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りや晴れで、午後は雨の降る所がある見込みです。