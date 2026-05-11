ミスチル、サザン、ミセス、JITTERIN′JINN、セカオワ、Superfly、宇多田、AKB48…「プレゼント」ソングTOP10
ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。
5月10日（日）の放送では、「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
＜今週のTOP10＞
「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」
・1位：JITTERIN'JINN「プレゼント」
・2位：Mr.Children「GIFT」
・3位：サザンオールスターズ「神様からの贈り物」
・4位：ももいろクローバーZ「いちごいちえ」
・5位：Superfly「愛をこめて花束を」
・6位：SEKAI NO OWARI「プレゼント」
・7位：太田裕美「木綿のハンカチーフ」
・8位：宇多田ヒカル「花束を君に」
・9位：Mrs. GREEN APPLE「PRESENT」
・10位：AKB48「涙サプライズ！」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」は、10曲中8曲が21世紀にリリースされた楽曲という、新しい時代の曲が揃ったラインナップになりました。
そんな中、1990年リリースのJITTERIN'JINN「プレゼント」が、2位以下を大きく離す圧倒的な票数を集めて1位に輝きました。相手から贈られたものを感傷的に紹介しながら、別れをポップに歌う、少し切ない名曲ですね。
ランクインした楽曲の歌詞に注目してみると、大切な人が喜ぶ姿を思い浮かべて贈り物を届ける様子や、想いを形に託して感謝を伝える姿、さらには大切な人の存在そのものを「贈り物」として表現するなど、さまざまなストーリーが描かれています。それらに共通しているのは「ありがとう」という気持ちです。
大切な人を想う気持ちこそが、まさに「プレゼント」そのものなのかもしれません。そんな温かい想いが詰まったTOP10となりました。
次回5月17日（日）の放送テーマは、気になるあの音！「テュルルル↑テュルルル↓」ソングTOP10です。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
5月10日（日）の放送では、「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。
※写真はイメージです
＜今週のTOP10＞
「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」
・1位：JITTERIN'JINN「プレゼント」
・2位：Mr.Children「GIFT」
・3位：サザンオールスターズ「神様からの贈り物」
・4位：ももいろクローバーZ「いちごいちえ」
・5位：Superfly「愛をこめて花束を」
・6位：SEKAI NO OWARI「プレゼント」
・7位：太田裕美「木綿のハンカチーフ」
・8位：宇多田ヒカル「花束を君に」
・9位：Mrs. GREEN APPLE「PRESENT」
・10位：AKB48「涙サプライズ！」
＜チャート総評＞
イントロマエストロ・藤田太郎さん
今回の「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」は、10曲中8曲が21世紀にリリースされた楽曲という、新しい時代の曲が揃ったラインナップになりました。
そんな中、1990年リリースのJITTERIN'JINN「プレゼント」が、2位以下を大きく離す圧倒的な票数を集めて1位に輝きました。相手から贈られたものを感傷的に紹介しながら、別れをポップに歌う、少し切ない名曲ですね。
ランクインした楽曲の歌詞に注目してみると、大切な人が喜ぶ姿を思い浮かべて贈り物を届ける様子や、想いを形に託して感謝を伝える姿、さらには大切な人の存在そのものを「贈り物」として表現するなど、さまざまなストーリーが描かれています。それらに共通しているのは「ありがとう」という気持ちです。
大切な人を想う気持ちこそが、まさに「プレゼント」そのものなのかもしれません。そんな温かい想いが詰まったTOP10となりました。
次回5月17日（日）の放送テーマは、気になるあの音！「テュルルル↑テュルルル↓」ソングTOP10です。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7121
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10
放送日時：毎週日曜 16:00〜16:55
パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/