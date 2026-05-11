関西イベントの夏の風物詩となったオムニバスライブ＜GOOOOOON! (ゴーーオン)＞が、2026年も大阪城音楽堂にて開催されることが発表となった。

＜GOOOOOON!＞は、“今まさに見て欲しいアーティスト集結”によるライブイベントだ。FM802番組『EVENING TAP』サポートのもと、新しい音楽との出会いの場として、緑に囲まれた夏の大阪城野音にて開催されるもので、今年は7月12日に開催、チケット代は破格の1000円となる。

発表となった第一弾出演アーティストは、the paddles、クレイジーウォウウォ!!、トップシークレットマン、パスピエといった4組。出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。チケットのオフィシャル先行受付は本日5月11日18:00より。

■オムニバスライブ＜GOOOOOON!＞

7月12日(日) 大阪城音楽堂

open13:00 / start13:30

▼出演アーティスト

the paddles

クレイジーウォウウォ!!

トップシークレットマン

パスピエ

…and more!

MC：浅井博章(FM802) / 田中乃絵(FM802)

▼チケット

￥1,000-

【オフィシャル先行受付】

受付期間：5/11(月)18:00〜5/19(火)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/goooooon/

公演詳細：https://www.greens-corp.co.jp/schedule/info/index.php?event_id=13870