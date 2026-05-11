6月5日に公開される映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』のIMAX上映が決定。あわせて特別映像とIMAXポスタービジュアルが公開された。

参考：ジョニー・ケイジがついに参戦 『モータルコンバット／ネクストラウンド』本予告＆場面写真

1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させ続ける対戦型格闘ゲームシリーズ『モータルコンバット』。その実写映画として2021年に公開された『モータルコンバット』は、コロナ禍にもかかわらず大ヒットを記録し、格闘ゲーム映画の新たな成功例として世界的な話題を呼んだ。

前作では、地球界と魔界それぞれの戦士たちが集結し、壮絶な戦いの幕開けが描かれた。続編となる本作ではついに、最後の運命の戦士が揃い、世界の命運を賭けた“団体戦”が始まる。地球界を守る戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーンが率いる魔界の強者たち。両陣営の最強ファイターが激突する究極の格闘大会「モータルコンバット」にシリーズ屈指の人気キャラクター、ジョニー・ケイジも本作からついに参戦する。

監督は前作に続きサイモン・マッコイドが務める。キャストには、ドラマ『SHOGUN 将軍』（2024）で世界的評価を獲得したスコーピオン役の真田広之、ライデン役の浅野忠信が続投。さらに、『ザ・ボーイズ』のカール・アーバンがジョニー・ケイジ役を担当する。

5月8日に全米公開された本作は、北米3,503館での超拡大公開で公開初日の興行収入ランキング全米No.1を獲得。初日興収1,700万ドルは前作の初日（909万ドル）の約2倍で、週末3日間でも興行収入4,000万ドル（約62億円／日本時間5月11日時点、Box Office Mojo調べ、1ドル157.1円換算）を記録した。前作が公開期間全体で積み上げた北米累計興収（4,232万ドル）に、わずか3日間で迫るハイペースとなっている。

大ヒットを牽引しているのが、週末興収の約46％を占めるIMAXを含むプレミアムラージフォーマット上映で、IMAX単体でも680万ドル（約11億円）を記録している。

この世界規模の反響を受け、日本でもIMAX上映での公開が決定。本作はIMAX認証デジタルカメラで撮影された「Filmed For IMAX」作品であり、マッコイド監督は撮影開始前のデモ段階からIMAX社と密接に連携。本作で最も壮大かつ激しいアクションシーンでは、IMAX独自の1.90:1拡張アスペクト比（EAR）を採用しており、本編の約3分の1にわたって通常のスクリーンより広い画角で戦士たちの一撃一撃が描き出される。さらに、IMAX独自のデジタル・メディア・リマスタリング（DMR）技術によって1フレームごとに調整された映像と、精密な音響が融合している。

映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』特別映像 公開された特別映像では、新参戦のジョニー・ケイジ（カール・アーバン）が放つ存在感や、世界の運命を賭けた戦いに誘うライデン（浅野忠信）が登場するシーン、スコーピオン（真田広之）とサブ・ゼロ（ジョー・タスリム）による宿命の対決など、本作のハイライトといえるシーンが凝縮されている。

あわせて公開されたIMAXポスターには、炎の中で狙いを定めるスコーピオンの姿が。「GET OVER HERE!」という咆哮が聞こえてきそうな、闘志と迫力に満ちたデザインとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）