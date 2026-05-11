「TOPIX先物」手口情報（11日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万9054枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9054枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19054( 16963)
ABNクリアリン証券 16490( 15876)
バークレイズ証券 11480( 11178)
JPモルガン証券 7999( 5048)
モルガンMUFG証券 3916( 3843)
ビーオブエー証券 2399( 2358)
ゴールドマン証券 7673( 2319)
サスケハナ・ホンコン 1702( 1702)
ドイツ証券 1323( 1323)
野村証券 1860( 1275)
BNPパリバ証券 989( 955)
SBI証券 929( 831)
シティグループ証券 5292( 830)
HSBC証券 692( 692)
日産証券 608( 608)
大和証券 947( 580)
広田証券 572( 572)
みずほ証券 1338( 555)
UBS証券 1518( 476)
SMBC日興証券 1504( 359)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19054( 16963)
ABNクリアリン証券 16490( 15876)
バークレイズ証券 11480( 11178)
JPモルガン証券 7999( 5048)
モルガンMUFG証券 3916( 3843)
ビーオブエー証券 2399( 2358)
ゴールドマン証券 7673( 2319)
サスケハナ・ホンコン 1702( 1702)
ドイツ証券 1323( 1323)
野村証券 1860( 1275)
BNPパリバ証券 989( 955)
SBI証券 929( 831)
シティグループ証券 5292( 830)
HSBC証券 692( 692)
日産証券 608( 608)
大和証券 947( 580)
広田証券 572( 572)
みずほ証券 1338( 555)
UBS証券 1518( 476)
SMBC日興証券 1504( 359)
三菱UFJeスマート 2( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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