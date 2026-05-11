歌手の森山良子（78）が11日、大阪市内でデビュー60周年の記念コンサートツアー「Life Is Beautiful」（6月27日＝神戸国際会館こくさいホール、10月18日＝大阪・フェスティバルホール）の取材会を行った。

60年の歩みを「ほとんど忘れちゃったことが多い」と笑わせながら「会社員の方が会社に行くくらいの感覚でコンサートをさせて頂いた。一番大好きなことを続けてこられて、本当に幸せな人生」と振り返った。

前日10日は母の日。長男でシンガー・ソングライターの森山直太朗（50）からは「お嫁ちゃん（ピアニストの平井真美子）が“母の日のコンサートも頑張ってくださいね”というメッセージと一緒に直太朗の写真が送られてきました」とにっこり。長女の森山奈歩（54）には「“今日は母の日だからね”ってLINEしたけど、返事は来ていません」。奈歩の夫でお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）からも「な〜んにも」と無反応だったことを明かし笑わせた。

ただ、小木のことは「私、だいぶ好き」とぶっちゃけ。「第一印象は最悪だったんです。ソファに腰かけた態度も悪くって。でもそれは、自分がビビってるって思わせたくなかったんですって」と続けた。さらに小木が男3兄弟で「生まれてから1回もケンカしたことがないんですって。だから彼、たおやかなんです。私のことも一生懸命、頑張って悪く言ってるの。そうしないと面白くないから」と娘婿の心の内を読み解いた。

コンサートについては「楽しい公演になると思います。お客さまにも参加して頂くシーンもあると思いますので、ぜひ楽しんで」などとアピールした。