ホットウイスキーに日本酒の仕込み水、そしてスモーク。西麻布の隠れ家バーで遊び心満載の一杯を

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西麻布のバー『Bar霞町 嵐』です。

想像を超えてくるスモーキーな一杯

店主の竹田さんは、カクテルの名手。ならば、とあえてシンプルな「ホットウイスキー」を頼んだら、取り出したのはまさかのガラスドーム。「これでスモークします」と涼しい顔でいう。

ベースにしたスコッチは、世界最古級の蒸留所が手がける「ロイヤル・ブラックラ12年」。シェリー樽由来の甘く華やかな香りと、フルーティさが特徴だ。割り水には、柔らかな口当たりが、ウイスキーを邪魔しないという日本酒・八海山の仕込み水を使う。

スモーキーホットウイスキー1500円

『Bar霞町 嵐』スモーキーホットウイスキー 1500円 グラスを近づけると、スモーキーさ、ローズマリーの爽やかさ、ウイスキーの甘やかさが重なり合う

ホットウイスキーはガラスドームの中でスモークし、仕上げに燃やしたローズマリーで香りづけをする。スモーキーでどこか爽やかな香りが立ち込め、飲む前から好奇心が掻き立てられる。

「ウイスキーは、温めることで香りの表現がグンと広がります。だからこそ、遊び甲斐があるんです」と竹田さんは教えてくれた。

西麻布の路地にひっそりと佇むこの店は、一見、敷居が高そう。だけれども、実はとてもフレンドリーな接客でリラックスできるところが魅力。

目の前で仕掛ける、まるでマジックのようなホットウイスキーで特別な夜をぜひ。

『Bar霞町 嵐』店主 竹田英和さん

店主：竹田英和さん「冬にぴったりなカクテルも用意しています」

『Bar霞町 嵐』カウンターも楽しいが、広々したテーブルもあり

西麻布『Bar霞町 嵐』

［店名］『Bar霞町 嵐』

［住所］東京都港区西麻布3-23-14内田邸・地下1階

［電話］03-5772-8811

［営業時間］18時〜翌2時（翌1時半LO）※日・祝は〜翌1時（24時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線六本木駅1c出口から徒歩約7分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ウイスキーのお湯割りの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年5月号は「ぶらり、日本橋」

【画像ギャラリー】『Bar霞町 嵐』の「スモーキーホットウイスキー」がコレ！スモーキーで爽やかな香りが好奇心を掻き立てる（4枚）